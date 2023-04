FC Büderich: Aufstieg in Oberliga perfekt, Nachfolger für Erfolgstrainer gefunden

Der FC Büderich steigt in die Oberliga Niederrhein auf. Personell wurden für die nächste Saison bereits die ersten Weichen gestellt.

Der erste von drei Aufsteigern in die Oberliga Niederrhein steht fest. Der FC Büderich profitierte am vergangenen Wochenende von einem Ausrutscher des direkten Konkurrenten und durfte quasi auf der Couch über den Sprung in die fünfte Liga jubeln. Damit gelang der Mannschaft aus Meerbusch der glatte Durchmarsch von der Bezirksliga in die Oberliga.

Aktuell laufen bereits die Vorbereitungen für die kommende Saison auf Hochtouren. Nicht mehr dabei ist der Aufstiegscoach Denis Hauswald, der einen Trainerjob im Nachwuchs des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach annimmt. Trotz des nahenden Abschieds ist Hauswald an den Planungen für die nächste Saison beteiligt. „Wir sind schon recht weit. Denis liegt der Verein sehr am Herzen, deswegen zeigt er ein hohes Engagement bei der Personalplanung für die Oberliga, obwohl er uns am Ende der Saison verlässt“, lobt der FCB-Vorsitzende Benedikt Niesen die Leidenschaft seines Erfolgscoachs.

Der Nachfolger für Hauswald steht bereits fest. Oliver Seibert übernimmt im Sommer das Traineramt. „Die Wahl fiel auf ihn, weil er schon einige Spieler aus unserem Kader trainiert hat und er eine ähnliche Philosophie wie Denis hat. Deshalb sind wir der Meinung, dass es sehr gut passt“, begründet der Vorsitzende die Entscheidung für Seibert. Dass der neue Cheftrainer neben seines Trainerjobs noch als Spielerberater für die von Roger Wittmann bekannte geleitete Agentur Rogon tätig ist, ist laut Niesen „kein Problem“.

Doch nicht nur der Trainerposten wird in der neuen Spielzeit neu besetzt. Der Sportliche Leiter Robin Böhm hört nach der Aufstiegssaison auf. Ein Nachfolger wurde noch nicht gefunden, die Aufgaben werden aber laut dem FCB-Vorsitzenden Niesen auf mehrere Schultern verteilt.

Der Aufstieg in die Oberliga Niederrhein ist zwar bereits in trockenen Tüchern, vorbei ist die Saison aber noch nicht. Für Büderich stehen in der Landesliga 1 Niederrhein noch drei Punktspiele an, die der Verein noch gewinnen möchte. Deshalb wurde der Aufstieg bis jetzt noch nicht groß gefeiert. „Für das nächste Heimspiel an diesem Sonntag sind größere Feierlichkeiten geplant und nach dem letzten Spieltag wird sowieso groß gefeiert“, kündigt Niesen an.