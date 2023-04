Landesliga: Deutscher Meister mit Özil und Co. - Horst-Emscher hat neuen Trainer

Kevin Kysina ist als neuer Trainer von Horst-Emscher präsentiert worden. Einst wurde er mit unter anderem Mesut Özil Deutscher Meister.

Bei der SV Horst-Emscher ging es in dieser Saison auf und ab. Trainer Niklas Zacharias wurde Ende März nach einem 1:4 gegen den SV Brackel entlassen. Seitdem stand Aygün Köstekci interimsweise an der Seitenlinie des Vereins. Und dieser machte seither einen guten Job: Nach einem 2:2 gegen den SSV Buer zum Start, gelangen ihm zwei Siege, 3:2 gegen Sportfreunde Wanne und 2:0 gegen Firtinaspor Herne. Die Hoffnung auf den Klassenerhalt ist wieder da.

Mit 29 Punkten aus 27 Spielen steht Horst-Emscher zwar noch auf einem Abstiegsrang, der Rückstand aufs rettende Ufer beträgt aber nur noch drei Punkte, dort steht Firtinaspor Herne, die man in der vergangenen Woche schlug. Trotz der drei starken Spiele unter Köstekci wird dieser wieder in den Hintergrund rücken.

Denn ab sofort übernimmt ein alter Bekannter die Mannschaft: Kevin Kisyna, welcher auf dem Schollbruch schon in der Saison 2020/21 als Co-Trainer unter Jens Grembowietz aktiv war, übernimmt.

Der B-Lizenzinhaber stand zuletzt als Co-Trainer bei Concordia Wiemelhausen an der Seitenlinie, verließ den Verein im Sommer aber aus familiären Gründen. Zuvor war der 36-Jährige schon bei TuS Haltern in der Regionalliga West als Co-Trainer und in der Knappenschmiede als Jugendtrainer im Einsatz.

U19-Meister mit Fährmann, Höwedes und Özil

Von seinem neuen Verein lässt sich Kisyna wie folgt zitieren: „Ich freue mich sehr, zurück bei Horst 08 zu sein. In dem Jahr, als ich hier gewesen bin, habe ich mich sehr wohl gefühlt. Als der erste Anruf kam, war ich zunächst sehr überrascht. Fand die Aufgabe jedoch sehr reizvoll und habe mir Gedanken gemacht. Nachdem ich mir ein Bild von der aktuellen Situation sowie dem Restprogramm gemacht habe und mit meiner Frau gesprochen habe, habe ich direkt am nächsten Tag zugesagt. Ich freue mich nun auf die Herausforderung mit dem klaren Ziel des Klassenerhalts. Wir werden alles dafür geben, um dieses Ziel zu erreichen.“

Interessant: Als Spieler feierte Kysina seinen größten Erfolg mit der U19 des FC Schalke 04. In der Saison 2005/06 wurde er durch einen 2:1-Finalsieg gegen den FC Bayern Deutscher Meister mit den Königsblauen. Kysina war damals Spielführer und seine Mitspieler hießen unter anderem Ralf Fährmann, Benedikt Höwedes und Mesut Özil.

Sein Debüt als Trainer wird er an diesem Wochenende gegen die SpVgg Horsthausen (Sonntag, 16. April, 15 Uhr) geben.