Landesliga Niederrhein 2: Arminia Klosterhardt verliert den Aufstieg zum Jubiläum aus den Augen

Auch in den Landesligen am Niederrhein ist die Winterpause vorbei. Arminia Klosterhardt kassierte zum Start ins neue Jahr eine Niederlage gegen den Konkurrenten Mülheimer FC.

Restrundenauftakt verpatzt, der Traum vom Aufstieg in weite Ferne gerückt: Nachdem es für Arminia Klosterhardt mit einer 0:6-Klatsche in die Winterpause der Landesliga Niederrhein 2 ging, sollte der Start in das Jubiläumsjahr 2023 besser gelingen. Und auch gerne der Pfad einschlagen werden zum Oberliga-Aufstieg, pünktlich im Jahr des 100-jährigen Bestehens.

Zu Gast war mit dem Mülheimer FC auch sofort ein direkter Konkurrent im Aufstiegsrennen. Gegen den Zweitplatzierten war verlieren verboten, um den Anschluss an die Tabellenspitze zu halten. Mit dem 0:2 (0:0) im Heimspiel verloren die Klosterhardter aber nicht nur das zweite Spiel in Serie zu Null, sondern mussten auch im Kampf um Platz eins abreißen lassen.

"Das Spiel muss man zweigeteilt sehen. In der ersten Halbzeit hatten wir eine gute Spielkontrolle, aber wir hatten zu wenig Torchancen. Der Gegner sogar gar keine", analysierte Arminia-Trainer Marcel Landers nach der Niederlage und führte aus: "In der zweiten Hälfte haben wir uns dann in den Zweikämpfen etwas abkochen lassen. Aufgrund der zweiten Halbzeit geht das Ergebnis so auf jeden Fall in Ordnung."

Besonders über das 0:2 ärgerte sich der ehemalige RWO-Profi: "Wir haben die Situation eigentlich geklärt, spielen dann ohne Druck einen unnötigen langen Ball und fangen uns den Konter. Ein Standardgegentor wie beim 0:1 kann immer passieren."

Arminia Klosterhardt: Goy - Sari (66. Melzer), Hohmann, Harder (72. Bystron), Sat - Bayram, Gönül (64. Pia), Abel, Ismanovski (75. Ohashi) - Zwikirsch (90. Paßing), Erdem Goy - Sari (66. Melzer), Hohmann, Harder (72. Bystron), Sat - Bayram, Gönül (64. Pia), Abel, Ismanovski (75. Ohashi) - Zwikirsch (90. Paßing), Erdem Mülheimer FC: T. Isik - Ergin, Kayaoglu, Aldemir, Maluze - Garcia Melian, Anadol (68. Gyasi), Y. Isik (89. Ömür), Asagwara (74. Karakus) - Yildirim (87. Nawzad), Terzi (83. Emrula) Tore: 0:1 Kayaoglu (54.), 0:2 Terzi (63.). Schiedsrichter: Tom Nesselhauf.

Jetzt fehlen der Arminia auf die Mülheimer schon sieben Punkte, sogar neun auf Tabellenführer SV Scherpenberg (3:2 gegen Fichte Lintfort). Dementsprechend verhalten blickt Landers auf die Restsaison. "Für uns bringt es nichts mehr, vom Aufstieg zu sprechen", erklärte der Cheftrainer. "Ich habe immer gesagt, dass wir uns verbessern wollen. Das bleibt auch das Ziel. Wir schauen von Spiel zu Spiel und wollen das Maximale an Punkten rausholen. Letztes Jahr waren wir Fünfter und wollen jetzt den dritten Platz festigen."

Das Spiel gegen den Mülheimer FC tat den Arminen gleich mehrfach weh. Denn sowohl Angreifer Joel Zwikirsch (Achillesverse) als auch Innenverteidiger Nico Harder (Muskelfaserriss) mussten verletzt runter und drohen den Klosterhardtern zu fehlen. Für die geht es am kommenden Sonntag (5. März, 15.30 Uhr) zur DJK SF Lowick.