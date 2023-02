Sterkrade-Nord: 7 Testspiele, 7 Siege - Das hat Neu-Trainer Schützek verändert

Die Spielvereinigung Sterkrade-Nord hat eine bis dato sehr schwache Saison gespielt. Mit Sven Schützek als Trainer soll in 2023 alles anders werden. Der Anfang ist gelungen.

Sieben Spiele, sieben Siege! Sven Schützek hat als Trainer des Landesligisten Spielvereinigung Sterkrade-Nord einen Traumstart hingelegt.

Doch klar ist auch: Die bisherigen sieben Partien waren "nur" Test-Begegnungen. Am Sonntag, 26. Februar (15.30 Uhr), zählt es es für Schützek und seine Schützlinge: Dann kommt der TSV Wachtendonk-Wankum nach Oberhausen. In diesem Kellerduell zählen eigentlich für beide Mannschaften nur drei Punkte. Das weiß auch Schützek.

RevierSport hat mit dem Nord-Trainer über die Vorbereitung, die Testspiele und den Ligastart gesprochen.

Sven Schützek, machen Ihnen eigentlich die sieben Test-Siege ein wenig Sorgen? Sie wissen ja wie das mit den tollen Generalproben und den verpatzten Premieren ist...

Nein, da denke ich anders: Ich bin kein Mensch, der an negative Dinge denkt. Es waren bisher sieben Siege und jeder Sportler gewinnt lieber als dass er verliert. Wir sind gut in Form und wollen das nun in der Liga zeigen. Bis dato konnte ich die Jungs nur nach Siegen loben, jetzt können sie sich selbst in Form von wertvollen Punkten belohnen. Aber meine Spieler wissen doch auch, dass das bisher nichts zu bedeuten hatte. Am Sonntag müssen wir auf den Punkt da sein - da zählt's!

Die Testspiele in der Übersicht Nord - Concordia Wiemelhausen 4:2 TV Jahn Hiesfeld - Nord 2:7 Adler Union Frintrop - Nord 2:4 SuS 09 Dinslaken - Nord 2:4 Nord - DJK SF Lowick 2:1 08/29 Friedrichsfeld - Nord 1:3 Nord - SW Alstaden 5:0

Was für eine Mannschaft haben Sie zu Beginn der Vorbereitung vorgefunden und was für ein Team schicken Sie nun ins Rennen?

Ich habe eine Mannschaft vorgefunden, die erst einmal charakterlich sauber war. Alles gute Jungs! Aber klar war eine Verunsicherung zu spüren. Die bisherige Runde ist nicht so gelaufen, wie es sich Verein und Mannschaft vorgestellt haben. Da galt es auch erst einmal Wunden zu lecken. Wir haben einiges verändert. Es gab im Trainingsaufbau, in der Ansprache einige Änderungen und die Testspiele haben gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind - mehr aber auch nicht. Wir haben noch gar nichts erreicht.

Was für ein Spiel erwarten Sie gegen Wachtendonk-Wankum?

Eine ähnliche Partie wie die bei unserem 2:1-Testsieg über die Sportfreunde Lowick. Gegen die haben wir in der Liga schon zweimal gespielt, deshalb haben wir uns für einen Test verabredet. Ich denke, dass Wachtendonk-Wankum ähnlich auftreten wird: Sehr laufstark, hart in den Zweikämpfen und giftig. Wir sind auf ein intensives und enges Spiel eingestellt. Die Woche werden wir noch einmal sehr gut nutzen, um uns auf Sonntag top vorzubereiten.