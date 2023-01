VfB Frohnhausen: 1:9-Klatsche! "Das macht mich psychisch und seelisch kaputt"

Der VfB Frohnhausen konnte am Wochenende das Finalrunden-Ticket bei der Essener Hallenstadtmeisterschaft lösen. Draußen gab es dagegen eine böse Testspiel-Klatsche.

Der Landesligist VfB Frohnhausen steht unter den 16 besten Hallenmannschaften bei der Essener Stadtmeisterschaft. Das Finalrunden-Ticket konnten die "Frohnhauser Löwen" am vergangenen Wochenende souverän lösen.

Alles andere als souverän war dagegen die Frohnhauser Vorstellung in einem Testspiel. Am vergangenen Sonntag unterlag der VfB der Spielvereinigung Schonnebeck mit 1:9!

Dementsprechend reagierte VfB-Trainer Issam Said auf die desaströse Vorstellung seiner Mannschaft. "Ich bin aus mir rausgefahren, in der Halbzeit haben die Wände gewackelt. Die Einstellung war indiskutabel. Auch, wenn wir nur zweimal draußen trainiert und unseren Fokus auf die Halle gelegt haben, dürfen wir nicht so untergehen. Die Schonnebecker haben uns aufgefressen, wir fahren für sie nur Fahnenstangen. Wer von meinen Jungs von der Oberliga träumt, der hat gesehen, wie diese Liga funktioniert. Da sind wir meilenweit von entfernt", polterte Said.

Said weiter: "Das war zwar nur ein Testspiel. Doch solche Niederlagen darf es einfach nicht geben. Das macht mich psychisch und seelisch kaputt. Ich hoffe auf eine Reaktion der Jungs."

27. Essener Hallenstadtmeisterschaft Hinweis: Die Endrunde steigt in der Sporthalle Am Hallo am Samstag (21.01.2023 13.00 Uhr bis 22.00 Uhr) und am Sonntag (22.01.2023 12.00 Uhr bis 18.00 Uhr). Folgende Teams sind in zunächst vier Gruppen am Samstag dabei: Gruppe 1: FC Kray, VfB Frohnhausen, SV Burgaltendorf, ESC Rellinghausen Gruppe 2: DJK Frintrop, BG Überruhr, Niederbonsfeld, Schonnebeck Gruppe 3: Tgd. Esse-West, SV Borbeck, SF Niederwenigern, Barisspor Essen Gruppe 4: SpVgg Steele, SC Werden-Heidhausen, RuWa Dellwig, DJK/SF Katernberg Es folgen am Sonntag zwei weitere Gruppen, für die sich die ersten beiden der Vierergruppen qualifizieren, und anschließend die Spiele um die Plätze.

Schon am Mittwoch (19.30 Uhr) kann der Landesligist gegen Kreisliga-A-Vertreter RuWa Dellwig ein anderes Gesicht zeigen. In der nächsten Woche wartet dann noch ein Test gegen Regionalligist SG Wattenscheid 09.

"Wir wollen solche Tests wie gegen Schonnebeck oder Wattenscheid, weil uns solche Spiele stärken sollen. Da muss man dann auch mal über die Schmerzgrenze hinaus gehen, um zu bestehen. Das sind auch Charaktertests. Ansonsten bekommt man die Hütte voll", sagt Said.

Am kommenden Wochenende geht es für Frohnhausen nochmal nach Essen-Stoppenberg in die Halle "Am Hallo". Die Finalrunde steht auf dem Programm. Mit dem FC Kray, SV Burgaltendorf und ESC Rellinghausen hat Frohnhausen eine Hammergruppe erwischt.

Said: "Das sind alles Finalspiele. Wir sind jetzt so weit gekommen, da wollen wir auch am finalen Sonntag dabei sein. Ich freue mich auf die Spiele unter dem Dach. Denn die erste Freiluft-Partie hat ja weniger Spaß gemacht."