SC Velbert: Nach Abstieg und „klarem Schnitt“ - Fokus auf Perspektivspieler

Nach dem Abstieg in der vergangenen Saison hat man beim SC Velbert einen klaren Kurswechsel vorgenommen. Mit jungen Spielern soll will der SC möglichst lange oben mitspielen.

Der SC Velbert musste in der vergangene Saison den Abstieg aus der Oberliga Niederrhein hinnehmen. Ein halbes Jahr später lässt sich resümieren: Der Sportclub hat sich neu ausgerichtet und sportlich gefangen.

Mit der jüngsten Mannschaft der Landesliga Gruppe 3 will Dennis Czyaka so lange wie möglich oben mitspielen. Nach der Siegesserie von vier Spielen vor der Winterpause liegt der SC mit drei Punkten Rückstand zur Spitze auf Platz drei.

Trainer Dennis Czyaka über…

… die bisherige Saison in der Landesliga Niederrhein Gruppe 3:

„Wir haben die Mannschaft extrem verjüngt und die jüngste Mannschaft der Liga. Wir haben also einen kompletten Schnitt gemacht. Dennoch haben wir uns relativ schnell gefunden und auch relativ schnell eine gute Struktur aufgebaut. Die Mannschaft hat sich sehr gut entwickelt. Vielleicht sogar schneller als wir das erwartet hatten. Genau so wollen wir weitermachen.“

… personelle Veränderungen in der Winterpause:

„Wir haben mit Alper Islam und Emre Ayan zwei Perspektivspieler vom ETB SW Essen verpflichtet. Die passen genau in unser Profil und sind genau die Art von Spielern, mit denen wir arbeiten wollen. Sie werden uns auch weiterhelfen. Eins, zwei Positionen sind noch vakant, da werden wir in Kürze endgültige Entscheidungen treffen. Aber insgesamt wollen wir mit dem jungen Stamm weitermachen. Die Mannschaft soll natürlich punktuell verstärkt werden, aber ohne, dass wir jetzt irgendwelche verrückten Sachen machen und von unserem Weg abkommen.“

… Ziele für 2023:

„Wir wollen keine großen Kampfansagen raushauen. Aber klar ist auch: Wir wollen so lange wie es nur möglich ist da oben in der Tabelle mitspielen.“

Diese Spiele stehen auf dem Plan: 18. Januar - SpVg Schonnebeck (19:30/A) 29. Januar - SpVg Hagen (15:00/H) 8. Februar - FSV Vohwinkel (Kreispokal) (19:30/H) 12. Februar - VfB Bottrop (15:00/H)

…den Plan für die Wintervorbereitung:

„Die Jungs waren ja vor der Hallenstadtmeisterschaft schon in der Pause, deshalb waren das harte Tage. Die Spieler haben natürlich ein individuelles Programm. Wir werden dann am 10. Januar mit einem Leistungstest starten und steigen schon am 12. mit dem Mannschaftstraining ein, da das Nachholspiel gegen Adler Union Frintrop wohl schon für den 18. Februar terminiert wird.“