SpVgg Horsthausen: Zufrieden, aber noch nicht am Ziel

Die SpVgg Horsthausen beendet die Hinrunde auf Platz drei. Der Abstand zum Spitzenreiter in der Landesliga Westfalen 3 ist minimal.

Die SpVgg Horsthausen hat allen Grund zufrieden zu sein. Schließlich beendet die Mannschaft von Trainer Marc Gerresheim die Hinrunde in der Landesliga Westfalen 3 auf einem guten dritten Tabellenplatz. Allerdings ist über die Hälfte der Liga auf noch im Aufstiegsrennen mit dabei.

Nachlassen ist keine Option für die Horsthausener. Der Blick geht aber nicht nur auf die Tabelle, sondern vor allem auf die eigene Entwicklung in der Rückrunde.

Marc Gerresheim (Trainer SpVgg Horsthausen) über…

… die Hinrunde in der Landesliga Westfalen 3: „Es spielen gerade elf Mannschaften um den Aufstieg mit. Das macht schon Spaß, in so einer offenen Liga zu spielen. Wir stehen jetzt mit 32 Punkten da, haben aber noch viele Sachen, die wir besser machen können. Wir sind als Team zusammengewachsen und sind auch nach schwierigen Phasen oder Niederlagen gut zurückgekommen. Wir haben mutig verteidigt und trotzdem wenig Gegentore bekommen. Das ist gut. Wir haben aber auch vieles liegenlassen. Da fallen mir gleich drei, vier Spiele ein, in denen wir zu wenig geholt haben.“

… personelle Veränderungen in der Winterpause: „Man soll niemals nie sagen, aber wir werden an Weihnachten erstmal nur einen neuen Spieler vorstellen. Das mussten und wollten wir machen. Wenn der Transfer publik wird, wird man verstehen, was ich meine.“

… die Ziele für 2023: „Wir sind noch nicht bei 100 Prozent und stehen trotzdem nur drei Punkte hinter der Tabellenspitze. Wir wollen natürlich bestmöglich abschneiden, aber deshalb noch lange nicht unseren Weg vergessen. Wir haben in einer guten Phase der Saison zu oft über die Tabelle geredet, das hat nicht immer gut getan.“

… die Vorbereitung: „Wir verzichten in diesem Jahr auf die Halle. Das hat mit der Belastungssteuerung und dem Verletzungsrisiko zu tun. Verletzen können sich die Spieler auch im Training oder in normalen Testspielen, aber wir haben uns dafür entscheiden, auch wenn die Spieler natürlich gerne in der Halle zocken. Wir starten am 3. Januar mit einer Analyse und einem ersten lockeren Training in das neue Jahr.“