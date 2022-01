Fußball-Landesligist VfB Frohnhausen absolvierte am Mittwoch ein Testduell gegen die A-Junioren von Rot-Weiß Oberhausen. Der VfB war beim 2:5 chancenlos.

Die Vorzeichen waren bereits vor dem ersten Testspiel des Landesligisten VfB Frohnhausen nach der Winterpause klar: Mit der U19 von Rot-Weiß Oberhausen reiste am Mittwochabend ein Junioren-Bundesligist an die Raumerstraße. Dazu trat der Essener Klub arg ersatzgeschwächt an und musste coronabedingt auf gleich acht Spieler verzichten.

Das Resultat kam daher nicht überraschend – es setzte eine deutliche 2:5 (0:2)-Pleite für die "Frohnhauser Löwen". Der spielstarke Gast zeigte dem dezimierten VfB die Grenzen auf und siegte auch in der Höhe verdient. Mit Kilian Skolik war ein RWO-Angreifer erfolgreich, der am Samstag noch bei der Lizenzspielerabteilung eingewechselt wurde (0:1 in Köln II).

Oberhausen war uns in allen Belangen überlegen. Sie waren galliger, fitter und spritziger. Wir hatten leider acht Corona-Ausfälle, weshalb die Vorbereitung auf dieses Testspiel natürlich suboptimal war. Das waren alles Stammspieler, die mir weggebrochen sind. Issam Said über die Niederlage gegen die U19 von RWO.

Issam Said, Trainer von Frohnhausen, lobte den Gegner: "Oberhausen war uns in allen Belangen überlegen. Sie waren galliger, fitter und spritziger. Wir hatten leider acht Corona-Ausfälle, weshalb die Vorbereitung auf dieses Testspiel natürlich suboptimal war. Das waren alles Stammspieler, die mir weggebrochen sind. Aber diese Probleme haben natürlich auch andere Mannschaften. Mit dem Ergebnis müssen wir leben, aber es war definitiv eine gute Laufeinheit für die Jungs gegen eine stark aufspielende Truppe aus Oberhausen. Aus dieser Partie können wir lernen."

Für die Said-Elf steigt am Sonntag (13.15 Uhr) das nächste Testspiel. Dann ist der Landesligist zu Gast beim unangefochtenen Kreisliga A-Tabellenführer ESC Preußen. Drei Tage später (02. Februar, 18.45 Uhr) empfängt der VfB den Essener Oberligisten ETB Schwarz-Weiß Essen zum Kräftemessen. Insgesamt bestreitet Frohnhausen noch sieben Testspiele, ehe es am 06. März mit der Auswärtspartie beim SV Wermelskirchen im Liga-Betrieb wieder um Punkte geht.