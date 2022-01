Hamborn 07: 245-maliger Oberligaspieler kommt - Torwart aus Essen auch

Die Sportfreunde Hamborn 07, Tabellenführer in der Landesliga Gruppe 3 am Niederrhein, haben in der Winterpause nochmal personell nachgelegt.

Schon vor der Saison 2021/2022 galten die Sportfreunde Hamborn 07 als großer Favorit auf den Titel und den damit verbundenen Oberliga-Aufstieg in der Landesliga. Zur Winterpause liegt die Mannschaft von Trainer Stefan Janßen auch auf Platz eins. Doch das Rennen an der Spitze ist sehr eng. Die "Hamborner Löwen" haben lediglich einen knappen Vorsprung auf die Verfolger - Platz eins von Rang fünf trennen gerade einmal drei Punkte. Um in der Rückserie den Vorsprung zu bewahren und im Bestfall auszubauen, haben Sportchef Hans-Günter Bruns und Coach Janßen noch einmal zwei echte Kaliber nach Duisburg-Hamborn gelockt. Damiano Schirru kommt vom Bezirksligisten VfB Bottrop in den Holtkamp. Der 36-Jährige gehörte bis Mitte letzten Jahres viele Spielzeiten lang zum Stammpersonal des Oberligisten TV Jahn Hiesfeld. Der Mittelfeldspieler kommt auf insgesamt 245 Einsätze (49 Tore, 30 Vorlagen) in der Oberliga. Schon vor der Saison - RevierSport berichtete - waren sechs Mann aus Dinslaken-Hiesfeld nach Duisburg-Hamborn gewechselt. Schirru ist der nächste Mann vom TV Jahn der bei den Sportfreunden aufschlägt. Derweil wechselt Marius Delker vom Oberligisten FC Kray, wo er in der Hinrunde die Nummer eins war, nach Hamborn. Der 28-jährige Torwart konnte sich sowohl bei den Essenern als auch beim 1. FC Bocholt und dem damaligen TuS Bösinghoven (jetzt TSV Meerbusch) in der Oberliga bewähren. Auch in der Jugend spielte er höherklassig: Mit dem MSV Duisburg kickte der in der A- und B-Junioren-Bundesliga und mit der Reserve des MSV in der Regionalliga West. Delker kommt mit einer Empfehlung von 118 Oberliga- und fünf Regionalliga-Einsätzen zum ambitionierten Landesliga-Tabellenführer.

