LL WF 3: Reichwein will Türkspor Dortmund zum Aufstieg führen

Marcel Reichwein ist mit 18 Toren zur Winterpause der Top-Torjäger in der Landesliga 3 Westfalen. Der ehemalige Profi will mit Türkspor Dortmund in die Westfalenliga.

18 Tore nach 16 Spielen und Rang eins in der Torjägerliste der Landesliga 3 Westfalen: Türkspor-Dortmund-Stürmer Marcel Reichwein kann auf viel Klasse und Erfahrung zurückgreifen. Auf seinen früheren Stationen bestritt er unter anderem 64 Zweitligaspiele für Rot Weiss Ahlen und VfR Ahlen, in denen er neun Tore erzielen konnte. Nun will er mit seinen Toren Türkspor zum Aufstieg in die Westfalenliga verhelfen. Dabei nimmt er seine Rolle als Führungsspieler in der Mannschaft an. Und hat auch schon Pläne für die Zeit nach seiner aktiven Karriere.

„Natürlich war Kevin Großkreutz damals ein wichtiger Faktor für mich, den Schritt in die Landesliga zu Türkspor Dortmund zu gehen. Das war im Nachhinein die richtige Entscheidung. Wir haben hier eine starke und ambitionierte Mannschaft, mit der wir noch einiges erreichen wollen“, erklärt Reichwein sein Engagement bei Türkspor.

Aufgrund der Erfahrung und seiner bisherigen Karriere im Profibereich sieht sich der Stürmer auch mit einer gewissen Verantwortung. „Ich bin hier sehr gut integriert in die Mannschaft. Natürlich hast du ein gewisses Standing, wenn du vorher bereits einige Jahre auf Profi-Niveau gespielt hast. Aber mittlerweile ist das gar nicht mehr so ein großes Thema in der Kabine." Zudem habe der Klub noch andere Spieler, die bereits höher gespielt hätten. "Aufgrund meines Alters und meiner Erfahrung ist es aber ganz natürlich, dass ich eine Führungsrolle innerhalb des Teams habe. Im Endeffekt ist es wie in jeder Fußballmannschaft: Es sind viele verschiedene Charaktere, zu jedem hat man einen anderen Draht. So eine Hierarchie innerhalb eines Teams ergibt sich dann von selbst.“

Neuer Trainer soll Impuls für den Aufstieg geben

Mit Türkspor Dortmund verfolgt der Torjäger weiterhin ambitionierte Ziele. „Unser Ziel ist weiterhin der Aufstieg. In der Hinrunde haben wir zwei unnötige Niederlage kassiert, das wollen wir in der Rückrunde vermeiden. Zudem haben wir durch die Verpflichtung des neuen Trainers Orhan Özkara auch auf dieser Position einen neuen Impuls gesetzt. Ich gehe deswegen zuversichtlich in die kommenden Spiele.“

Auch über die Zeit nach seiner aktiven Karriere hat sich Reichwein bereits Gedanken gemacht. „Ich kann mir gut vorstellen, nach meiner aktiven Karriere den Trainerweg zu gehen. Das Traineramt in einer Jugendmannschaft eines Nachwuchsleistungszentrums, oder auch in einer Herrenmannschaft auf Leistungssportniveau reizen mich." Vor einigen Wochen durfte er bei seinem Jugendverein Bayer 04 Leverkusen hospitieren. "Dort habe ich nochmal interessante Einblicke in die Arbeit in einem Nachwuchsleistungszentrum eines ambitionierten Bundesligisten erhalten. Diese Erfahrung hat mich nochmal in meinem Bestreben bestärkt, diesen Weg später einzuschlagen. Auch meine Erfahrung selbst auf hohem Niveau gespielt zu haben, kann mir später als Trainer helfen. Es gibt einfach Situationen, in denen du die Spieler nur richtig verstehen kannst, wenn du sie selbst mal erlebt hast. Du weißt besser was in den Köpfen der Spieler vorgeht, und kannst das auch für deine Ansätze und Ideen nutzen.“