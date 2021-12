LL NR 3: Frohnhausen muss weiterhin höllisch aufpassen

Der VfB Frohnhausen ist denkbar schlecht in die Saison gestartet. Mittlerweile hat sich die Elf von Trainer Issam Said aber vom Abstiegsplatz heruntergekämpft.

Issam Said über…

… die Hinrunde in der Landesliga Niederrhein 3:

"Für uns lief es nicht ganz so berauschend. Am Anfang hatten wir viele Probleme mit Verletzungen, Urlauben und Sperren. In den ersten sieben, acht Spielen hatte wir kaum eine Mannschaft zusammen, die landesligatauglich war. Danach haben wir uns herausgekämpft. Die Mannschaft ist über sich hinausgewachsen und hat das Beste herausgeholt. Man macht sich immer Gedanken um Ziele, da hatten wir andere und wollten um die ersten fünf Plätze mitspielen. Eine solche Saison macht viel mehr Spaß. Das hat nicht geklappt, deshalb war es schwer für uns, alle bei Laune zu halten. Am Ende haben wir es geschafft, uns auf Kurs zu kriegen und es hat wieder Spaß gemacht."

… personelle Veränderungen in der Winterpause:

"Wir kriegen zwei neue Spieler dazu: Shawn Simon kommt vom SV Burgaltendorf. Zudem Torwart Filip Curcic von Croatia Mülheim. Verlassen werden uns auch einige. Kim Dedek geht zu Preußen Essen, Adrian Wolbeck und Milad Mansoori gehen zu RuWa Dellwig. Ansonsten ist der Kader, wie er steht, schon gut genug, die Klasse zu halten. Es kommt Qualität dazu, das wird den Konkurrenzkampf anheizen. Man hatte schon in den vergangenen Wochen gemerkt, dass sich die Qualität gesteigert hat. Sollte wer auf dem Markt sein, der uns sofort weiterbringt, werden wir sicherlich zuschlagen, auch für nächste Saison. Ab Januar beginnt dann die Planung für die nächste Saison."

… die Ziele für 2022:

"Wir befinden uns immer noch im Abstiegskampf. Bei einer solch engen Liga mit vier Absteigern bei 14 Vereinen, gibt es kaum Regenerationszeit. Jeder Fehler wird bestraft. Es wird wirklich schwer, drinzubleiben. Es werden Mannschaften baden gehen, die damit nicht rechnen. Wir müssen höllisch aufpassen. Die ersten drei Spiele sind direkt gegen Gegner aus den Top vier. Das wird nicht einfach. Jeden Sonntag stehst du unter Druck. Du weißt genau: Wenn du verlierst, bist du zwei Plätze weg. Du stehst jeden Sonntag unter Strom. Das wird eine ganz harte Saison für alle Vereine."

… die Vorbereitung:

"Wir fangen am 10. Januar wieder an. Wir haben mit der U19 von RWO, dem RSV Meinerzhagen aus der Oberliga und dem Derby gegen 81 ein paar interessante Spiele. Wir werden insgesamt acht Testspiele absolvieren."