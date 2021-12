SV Burgaltendorf: "Es ist eine komische Saison und eine komische Liga"

Zwar mit einem Nachholspiel in der Hinterhand, aber: Der SV Burgaltendorf überwintert in der LL NR 3 auf einem Abstiegsplatz. Zu wenig für den sportlichen Leiter Jörg Oswald.

Jörg Oswald über…

… die Hinrunde in der Landesliga Niederrhein 3:

"Wir sind nicht zufrieden. Es war zu erwarten, dass es in dieser Liga eng wird. Man sieht es auch am Tabellenbild und dem Abstand der einzelnen Mannschaften. Wenn wir beide Nachholspiele positiv gestaltet und die optimale Punktzahl geholt hätten, wären wir Fünfter. Aber auch wenn wir ein Spiel weniger haben, sind wir mit der Hinserie nicht zufrieden. Die einzige Mannschaft, die sich nach oben fokussiert ist Hamborn. Das haben aber auch alle so erwartet. Ansonsten geht es für jeden mehr oder weniger darum, möglichst frühzeitig viele Punkte zu holen, um mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben."

… personelle Veränderungen in der Winterpause:

"Es wird auf jeden Fall Veränderungen geben: Wir geben zwei Spieler ab. Shawn Simon wechselt nach Frohnhausen. Außerdem haben wir uns von Yassine Bel-Mustapha getrennt. Er hat an und für sich sportlich ordentliche Leistungen gezeigt, aber es gab andere Dinge, die nicht so korrekt waren, wie ich es erwarte. Wir haben uns mit Justin Kaiser verstärkt. Er hat zuletzt bei Fortuna Bredeney in der Kreisliga gespielt. Ansonsten sondieren wir den Markt. Aber ganz ehrlich: Alles, was man im Winter bekommt, sind Spieler, die woanders unzufrieden sind oder pokern wollen. Ich lege Wert darauf, dass es charakterlich passt. Ansonsten hoffe ich, dass unser Langzeitverletzter Sam Soltani zur Rückserie wieder im Vollbesitz seiner Kräfte ist.

… die Ziele für 2022:

"Natürlich müssen wir erst einmal einen vernünftigen Start hinlegen. Wir spielen am 27. Februar unser Nachholspiel in Remscheid, da weiß man gar nicht, ob es wegen der Witterungsverhältnisse wird stattfinden können. Auf dem ungewohnten großen Rasenplatz im Röntgen-Stadion hängen die Trauben hoch. Es geht nur darum, Punkte zu sammeln, dann kommen viele Dinge von selbst. Wir sind es ja selber Schuld. Ich gehe davon aus, dass es bis Saisonende letztendlich so eng bleiben wird. Anhand der Ergebnisse hat man in der Hinrunde schon gesehen, dass jeder jeden schlagen kann. Es ist eine komische Saison und eine komische Liga und dann muss man mal gucken, was Corona noch bringt. Ich hoffe, dass die Zahlen runtergehen, alle gesund bleiben und wir vernünftig Ende Februar wieder starten können."

… die Vorbereitung:

"Wir fangen am 14. Januar wieder an. Dann spielen wir am 23. Januar gegen den FC Kray, am 31.1. gegen die Sportfreunde Niederwenigern, am 6. Februar gegen den FSV Vohwinkel und eine Woche später gegen den Vogelheimer SV. Das letzte Spiel am 20. steht derzeit noch nicht fest."