VfB Speldorf: Ein Derby als Highlight der Vorbereitung

Trainer Julien Schneider ist beim VfB Speldorf angetreten, um den Verein zu konsolidieren. Mit Platz sechs zur Winterpause ist ihm das bisher auch hervorragend gelungen.

Julien Schneider über…

… die Hinrunde in der Landesliga Niederrhein 3:

"Wir haben an sich eine ordentliche Hinrunde gespielt. Vom Punkteschnitt her ist es absolut solide. Wir wollten uns sportlich konsolidieren und das haben wir auch ordentlich hinbekommen. Für etwas mehr fehlt uns die Konstanz. Wir hatten gute Spieler, aber auch zwei, drei richtig schlechte. Deswegen stehen wir zurecht, wo wir stehen. Wir müssen aber weiterhin aufpassen, weil in dieser Liga alles möglich ist."

… personelle Veränderungen in der Winterpause:

"Wir werden nur Spieler holen, die uns für mindestens 18 Monate zusagen. Ein neuer Spieler müsste uns mittelfristig weiterhelfen, aber auch sofort besser machen. Wir brauchen keinen für die Breite."

… die Ziele für 2022:

"Wir wollen diese Saison so schnell wie möglich den Klassenerhalt schaffen und nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Wir haben sehr viele junge Spieler, teilweise aus der eigenen Jugend. Die wollen wir weiterentwickeln, um in den nächsten zwei Jahren einen noch größeren sportlichen Nutzen zu haben. Außerdem wollen wir so früh wie möglich die Klasse halten, um uns auf die neue Saison zu konzentrieren. Dafür müssen wir noch ein paar Punkte holen."

… die Vorbereitung:

"Wir starten Mitte Januar mit der Vorbereitung. Große Highlights gibt es nicht, aber wir spielen gegen die Oberligisten Schonnebeck und TVD Velbert. Ansonsten ist der Plan durchgemischt mit Landesligisten aus den anderen Gruppen. Anfang Februar haben wir noch ein Kreispokal-Derby gegen Mülheim 07. Das werden wir sehr ernst nehmen. Wir hatten zu Saisonbeginn im Kreispokal der vergangenen Saison gegen sie gespielt. Da haben wir zur Halbzeit 6:0 geführt und am Ende 6:3 gewonnen. Der Gegner ist ein guter Bezirksligist, da sollte man schon aufpassen. Sie werden angestachelt sein, uns eins auswischen zu wollen."