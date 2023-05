Westfalia Dortmund: Transfercoup! Ehemaliger Drittliga-Profi kommt

Das Über-Team der Dortmunder Kreisliga C, Westfalia Dortmund, hat nach dem Aufstieg mit einem echten Transfercoup für Aufsehen gesorgt.

Nur ein Jahr nach der Gründung des Vereins konnte Westfalia Dortmund am 25. Spieltag der Kreisliga C5 den vorzeitigen Aufstieg perfekt machen. Dass das nicht der letzte Aufstieg für die nächsten Jahre sein soll, betonte Kevin Temme im RevierSport-Interview.

"Unser Kader wird nächstes Jahr übertrieben stark sein. Wir haben bislang schon einige Neuzugänge verkündet, ein paar haben wir jedoch noch gar nicht vorgestellt. Ich kann nur sagen, da sind ein paar richtige Granaten dabei", sagte das Vorstandsmitglied.

Was Temme mit "Granaten" meinte, ist jetzt klar. So eine "Granate" ist mit Sicherheit die Verpflichtung von Mohamed El-Bouazzati. Der ehemalige Drittligaspieler wird Westfalia Dortmund zur neuen Saison 2023/2024 in der Kreisliga B verstärken. Das gab der Klub bekannt. Zuletzt spielte der Ex-BVB-Nachwuchskicker beim FC Roj Dortmund in der Bezirksliga.

Der gebürtige Marokkaner, der einst auch in diversen U-Nationalmannschaften des WM-Vierten von 2022 spielte, kann auf eine beeindruckende Vita zurückblicken - allen voran, wenn man bedenkt, dass er ein zukünftiger Kreisliga-B-Spieler sein wird.

Der Innenverteidiger kommt auf 16 Einsätze in der 3. Liga und 23 Spiele in der Regionalliga West.

Zwischen 2006 und 2014 wurde El-Bouazzati im Nachwuchs von Borussia Dortmund ausgebildet. Es folgten Stationen in der U23 des BVB, ein Vertrag beim VfL Osnabrück, ein Auslandsabenteuer bei Zorya Lugansk in der Ukraine und Stationen bei der SG Wattenscheid 09, Türkspor Augsburg, TuS Bövinghausen, Rot Weiss Ahlen, Westfalia Herne und FC Roj Dortmund. Ab dem 1. Juli 2023 gesellt sich dann auch Westfalia Dortmund in diese Liste hinzu.

"Wir haben diesen Verein nicht als Hobbymannschaft gegründet, sondern als einen klar leistungsorientierten Verein. Wir wollen jedes Jahr aufsteigen und 2028 den Aufstieg in die Oberliga feiern", meinte zuletzt Temme gegenüber RS. Aller spätestens nach diesem Transfercoup wird wohl jeder wissen: Westfalia Dortmund macht ernst!