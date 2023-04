Westfalia Dortmund: Aufsteiger hat große Pläne für die Zukunft - bis 2028 in die Oberliga

Westfalia Dortmund hat den vorzeitigen Aufstieg in die Kreisliga B unter Dach und Fach gebracht. Vorstandsmitglied Kevin Temme will mit dem Verein hoch hinaus.

Nur ein Jahr nach der Gründung des Vereins konnte Westfalia Dortmund am 25. Spieltag der Kreisliga C5 den vorzeitigen Aufstieg perfekt machen. Vorstandsmitglied und Mitgründer Kevin Temme sprach über die ambitionierten Ziele des Vereins.

Der Aufstieg in die Kreisliga B war nur der erste Schritt und die weiteren Ziele sind bereits klar definiert. Von nun an will der Dortmunder Klub von Saison zu Saison weiter aufsteigen, um im Jahr 2028 in der Oberliga an den Start gehen zu können.

„Westfalia Dortmund ist viel, viel mehr als nur ein Fußballverein. Es ist der neue Klub aus Dortmund und damit müssen sich Vereine wirklich anfreunden, das muss ich ganz klar so sagen. Wir haben in dieser kurzen Zeit bereits sehr viel richtig gemacht und für uns geht es nur in eine Richtung”, erklärte Temme nach dem erfolgreichen Aufstieg.

Darüber hinaus bedankte sich Temme bei den Sponsoren des Vereins. Über 42 Sponsoren hat der frischgebackene Aufsteiger bereits an seiner Seite. Nach Aussagen des Vorstands stiege auch die Zahl der Vereinsmitglieder stetig an. Im nächsten Jahr soll der zweite Aufstieg der Vereinsgeschichte folgen.

Des Weiteren richtete der 33-Jährige eine klare Ansage in Richtung der Konkurrenz: „Wir haben diesen Verein nicht als Hobbymannschaft gegründet, sondern als einen klar leistungsorientierten Verein. Wir wollen jedes Jahr aufsteigen und 2028 den Aufstieg in die Oberliga feiern.”

Weitere Verstärkungen kommen im Sommer - „Da sind ein paar richtige Granaten dabei”

Damit der Verein die ambitionierten Ziele auch wirklich erfüllen kann, müssen sich die Dortmunder auf und neben dem Platz stetig weiterentwickeln. Aus diesem Grund arbeiten die Verantwortlichen bereits mit Hochdruck am Kader für die kommende Saison.

„Wir freuen uns sehr auf den Sommer. Wir werden bei vielen Events wie den Hallenmasters und den Warsteiner Masters mit dabei sein. Auch unser Kader wird nächstes Jahr übertrieben stark sein. Wir haben bislang schon einige Neuzugänge verkündet, ein paar haben wir jedoch noch gar nicht vorgestellt. Ich kann nur sagen, da sind ein paar richtige Granaten dabei”, erklärte Temme in Bezug auf die kommende Spielzeit.

Auch im Jugend- und Damenbereich hat Westfalia Dortmund große Pläne. Die Verantwortlichen wollen den Verein zukünftig zu einer der „Top 5-Adressen” in Dortmund machen. „Wir wollen eine der geilsten Adressen in Dortmund werden und das im Junioren-, Damen-, und Seniorenbereich. Das ist unser Ziel und jeder hier ist bereit dafür alles zu geben”, betonte Temme in Hinblick auf die Zukunft des ambitionierten Vereins.