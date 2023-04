Kreisliga C5: Westfalia Dortmund macht Aufstieg durch 15:0-Erfolg vorzeitig perfekt

Westfalia Dortmund, der beste deutsche Kreisligist, hat den Aufstieg durch einen 15:0-Erfolg perfekt gemacht. Auch die 200-Tore-Marke wurde durchbrochen.

Nach dem 23:0-Erfolg im Hinspiel hat Westfalia Dortmund am 25. Spieltag der Kreisliga C im Rückspiel gegen die SG Alemannia Scharnhorst II den vorzeitigen Aufstieg perfekt gemacht. Durch den 15:0-Erfolg brachen die ambitionierten Aufsteiger die 200-Tore-Marke.

Trotz des Kantersiegs erklärte Vereinspräsident, Trainer und Mannschaftskapitän Maurice Temme, dass seine Mannschaft im ersten Durchgang den eigenen Ansprüchen hinterher lief: "Wir haben zur Halbzeit mit 4:0 geführt und das war nicht unser Anspruch, denn wir waren mit unserer Chancenverwertung nicht zufrieden. In der zweiten Halbzeit haben wir dann einen Zahn zugelegt und schlussendlich auch verdient in dieser Höhe gewonnen."

Zwar rechnete Temme bereits vor Saisonbeginn mit einem Durchmarsch in die Kreisliga B, mit dem regelrechten Hype um den Verein hatte der 26-jährige allerdings nicht gerechnet. "Westfalia Dortmund ist mittlerweile ein mega Verein geworden und es macht von Woche zu Woche mehr Spaß."

Unser Ziel für die Kreisliga B ist genau das gleiche wie in der Kreisliga C. Wir wollen ganz nach oben und wenn möglich, keinen Punkt liegen lassen. Maurice Temme

Auch in Bezug auf die kommende Spielzeit gab sich Temme selbstbewusst. Der direkte Durchmarsch in die Kreisliga A ist das erklärte Ziel. Laut Temme sei der Kader auch für diese Aufgabe mehr als bereit: "Wir wollen ganz nach oben und wenn möglich, keinen Punkt liegen lassen."





Trotz des vorzeitig klargemachten Aufstiegs denken die Dortmunder Akteure nicht daran, auch nur einen Gang runterzuschalten. Westfalia-Spieler Samuel Mensah kündigte an, dass er und seine Mannschaft bis zum Saisonende weiterhin alles geben werden.

"Durch den Aufstieg ist die erste Stufe erreicht, aber natürlich streben wir mehr an. Wir wollen in den verbleibenden Spielen genauso weitermachen und jedes Spiel hoch gewinnen. Wir werden weiterhin im Training alles geben und unser Spiel konsequent durchziehen. Die ganze Mannschaft ist hochmotiviert." Am kommenden Spieltag trifft Westfalia Dortmund auf den SV Körne 83 III. Das Hinspiel ging mit 4:0 an den frischgebackenen Aufsteiger.