Rot-Weiss Essen II: Langfristiges Ziel - "Die Oberliga ist noch sehr weit entfernt"

Nach dem vorzeitigen Aufstieg in die Kreisliga A hat die zweite Mannschaft von Rot-Weiss Essen in Zukunft noch viel vor. Trainer Stefan Lorenz gab einen Ausblick.

Die zweite Mannschaft von Rot-Weiss Essen hat den Aufstieg in die Kreisliga A im dritten Anlauf durch einen 13:1-Erfolg gegen den SV Preußen Eiberg II vorzeitig perfekt gemacht. In Zukunft hat die Mannschaft unter der Leitung von Cheftrainer Stefan Lorenz noch einiges vor.

Auf lange Sicht möchte der Verein die „Zwote” in der Oberliga Niederrhein etablieren. Auch Lorenz weiß, dass es bis dahin noch ein weiter Weg ist. Um in der kommenden Saison den Durchmarsch in die Bezirksliga zu realisieren, haben sich die Essener bislang namhaft verstärkt.

Unter anderem kehren mit Kevin Grund und Marcel Platzek vom SV Schermbeck zwei ehemalige Vereins-Idole zu RWE zurück.

„Die Oberliga ist noch sehr weit entfernt. Durch den vorzeitigen Aufstieg spielen wir in der nächsten Saison in der Kreisliga A und wollen auch da schnellstmöglich aufsteigen. Wir haben uns für das kommende Jahr richtig gut verstärkt und uns auf einigen Positionen weiter verbessert”, erklärte der Coach.





Neben den Neuzugängen werden auch einige Spieler den Verein verlassen. Dennoch sprach Lorenz seiner Aufstiegs-Mannschaft ein Riesenlob aus. „Uns werden auch einige Jungs verlassen und das ist natürlich immer traurig, aber was sie bislang geleistet haben, ist unglaublich. Viele von ihnen waren von Anfang an dabei und davor muss ich einfach den Hut ziehen.”

Die Mischung zwischen jung und alt macht den Unterschied und ich glaube, dass es im nächsten Jahr noch interessanter wird. Stefan Lorenz

Zwar ist die laufende Saison in der Kreisliga B noch nicht beendet, jedoch laufen die Planungen für die kommende Spielzeit bereits auf Hochtouren. Auch in der nächsten Spielzeit will RWE II voll angreifen und die Vorzeichen machen bereits Lust auf mehr.

„Wir haben mit Platzek und Grund für die nächste Saison zwei absolute Granaten geholt. Dazu haben wir weitere Jungs geholt, die in den Bereichen unterwegs sind, in die wir hinwollen. Die Mischung zwischen jung und alt macht den Unterschied und ich glaube, dass es im nächsten Jahr noch interessanter wird. Ich freue mich zum gegebenen Zeitpunkt auf die kommende Saison, aber erstmal freue ich mich über unseren momentanen Erfolg”, verriet Lorenz.

