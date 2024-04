Rot-Weiss Essen: RWE II holt zwei Vereins-Idole zurück, ein Torjäger geht

Rot-Weiss Essen II wird im April wohl sicher in die Kreisliga A aufsteigen. Für die neue Saison kommen zwei Ex-Spieler zurück, die fast 600 Einsätze für RWE vorweisen können.

Rot-Weiss Essen II wird im vierten Anlauf endlich die Kreisliga B verlassen. Zu souverän agiert die Mannschaft von Trainer Stefan Lorenz, zu groß ist der Vorsprung.

Spätestens am 21. April, nach dem Auswärtsspiel gegen Frintrop, kann es so weit sein. Noch drei Siege und der Aufstieg in die Kreisliga A ist perfekt. Patzt der DJK TuS Essen-Holsterhausen II an Platz drei zuvor, kann es auch schon vorher rechnerisch feststehen.

Daher haben die Essener auch schon längst mit den Planungen für die Kreisliga A, die auch nur eine Durchgangsstation sein soll, begonnen. Mit Marcel Schwarze, Marvin Paulsen (beide Vogelheimer SV), Luis Förster (Tusem Essen), Oliver Jastrzebowski (Turngemeinde Essen-West II) und Joel Leon Bema (SV Preußen Eiberg II) sind bereits fünf Zugänge klar.

Nun werden zwei Hochkaräter folgen. Bereits im Februar berichtete RS, dass Fan-Lieblinge wie Timo Brauer (TVD Velbert), der für Rot-Weiss Essen auf der Geschäftsstelle arbeitet, Kevin Grund, Marcel Platzek (beide SV Schermbeck) oder auch Felix Herzenbruch (SSVg Velbert) ein Thema sind. In Schermbeck gefiel das zu diesem Zeitpunkt nicht jedem.

Zwei aus diesem Quartett sind nun klar. Denn Grund und Platzek werden sich der RWE-Reserve anschließen. Beide unterschrieben jeweils Zweijahres-Verträge.

Über Grund sagte Projektleiter Frank Kurth bereits "Kevin arbeitet ja schon an diversen Projekten, wie den Feriencamps, für Rot-Weiss. Ein Engagement in der zweiten Mannschaft müsste man ihm schmackhaft machen, in dem er noch mehr im und an den Verein gebunden wird - auch perspektivisch. Ob sich da etwas ergibt, wird die Zukunft zeigen."

Offenbar hat sich was ergeben und RWE hat zwei ehemalige Fanlieblinge wieder im Verein. Sportlich sind sie für diese Liga sowieso über jeden Zweifel erhaben, wären sie doch in der laufenden Saison fast mit dem SV Schermbeck in die Regionalliga aufgestiegen.

Platzek und Grund standen 592 Mal für RWE auf dem Platz

Allerdings gab es zuletzt fünf Niederlagen in Serie, der Traum vom Aufstieg ist geplatzt. Dem 33-jährigen Platzek gelangen aber in 22 Partien immer noch zehn Treffer. Für RWE stand er bisher 266 Mal auf dem Platz, 85 Tore gehen auf sein Konto. Man kann sicher sein, in der Kreisliga A werden noch einige folgen.

Der 36-jährige Grund kam in der laufenden Spielzeit auf 16 Oberliga-Einsätze. In seiner Karriere lief er sogar 326 Mal für RWE auf (26 Tore).

„Der Kontakt war nie abgerissen“, erzählt Rot-Weiss-Vorstandsvorsitzender Marcus Uhlig. „Wir haben lange und intensiv daran gearbeitet, Kevin Grund und Marcel Platzek zu RWE zurückzuholen. Beide stehen noch voll im Saft und sind als Ur-Rot-Weisse top-motiviert, noch einmal für ihren Verein aufzulaufen. Ich bin mir ganz sicher, dass sie in den kommenden beiden Jahren dem Spiel unserer ‚Zwoten‘ maßgeblich ihren Stempel aufdrücken werden.“

Platzek ergänzt: „Neben dem Sport möchte ich mich künftig noch mehr auf meine berufliche Weiterentwicklung konzentrieren. Das lässt sich mit dem Wechsel in die 2. Mannschaft gut kombinieren. Damit schließt sich der Kreis. Rot-Weiss Essen ist ein ganz besonderer Verein meiner Karriere. Für mich ist es ein kleines Fußballmärchen, endlich wieder für RWE auf Torejagd zu gehen. Außerdem ist es eine Ehre, den gemeinsamen Weg mit ‚Kev‘ weiterzugehen.“

Wenn alles perfekt läuft, steht RWE II nach den beiden kommenden Spielzeiten in der Landesliga. Mit Spielern wie Platzek und Grund nicht unmöglich

Kurth sagt zu den Transfers: „Die Verpflichtung dieser namhaften Spieler zeigt einmal mehr, welchen Stellenwert der Aufbau eines Reserveteams für unseren Verein hat. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit.“

Diese Vorfreude teilt „Zwote“-Trainer Stefan Lorenz: „Mit ‚Kev‘ und ‚Platzo‘ bekommen wir zwei unfassbar gute Typen dazu, die uns sportlich sofort helfen werden, um in den nächsten Jahren weiterhin erfolgreich sein zu können. Ich freue mich, die beiden trainieren und in unserem Kader begrüßen zu dürfen.“

Torjäger Milaszewski verlässt RWE

Zwei weitere Zugänge sind also klar, dafür wird einer der beiden Torjäger nach RS-Infos gehen. Der 38-jährige Dominik Milaszewski, der in der laufenden Saison 31 Treffer erzielte, wird die Essener nach dem Aufstieg verlassen.