Es ist vollbracht und nun auch offiziell: Die Zweitvertretung von Rot-Weiss Essen hat den Aufstieg in die Kreisliga A perfekt gemacht.

Endlich! Im dritten Anlauf hat die Reservemannschaft von Rot-Weiss Essen den Aufstieg in die Kreisliga A geschafft.

Durch ein 13:1 gegen die Zweitvertretung von Preußen Eiberg ist den Rot-Weissen der Sprung in die höchste Spielklasse der drei Kreisligen nicht mehr zu nehmen. Und das bereits sieben Spieltage vor dem Saisonende.

Die Mannschaft von Trainer Stefan Lorenz hat bislang jedes Spiel gewonnen und das bei einem Torverhältnis von 148:14.

Gegen Eiberg zeigte das Lorenz-Team einmal mehr, dass die Dominik Milaszewski, Emre Kilic und Co. in der Kreisliga B unterfordert sind. Kilic schraubte sein Torekonto bereits auf 50 (!) Treffer hoch.

Dass RWE II aufsteigt, war nur noch eine Formalie. Daher haben die Essener auch schon längst mit den Planungen für die Kreisliga A, die auch nur eine Durchgangsstation sein soll, begonnen.

Mit Marcel Schwarze, Marvin Paulsen (beide Vogelheimer SV), Luis Förster (Tusem Essen), Oliver Jastrzebowski (Turngemeinde Essen-West II) und Joel Leon Bema (SV Preußen Eiberg II) sind bereits fünf Zugänge klar. Zudem gab RWE zuletzt auch bekannt, dass die Vereinsidole Marcel Platzek und Kevin Grund (beide SV Schermbeck) demnächst in der Kreisliga A für RWE auflaufen werden.

Dem 33-jährigen Platzek gelangen in dieser Oberliga-Westfalen-Saison in 23 Partien immer noch zehn Treffer. Für RWE stand er bisher 266 Mal auf dem Platz, 85 Tore gehen auf sein Konto. Man kann sicher sein, in der Kreisliga A werden noch einige folgen.

Der 36-jährige Grund kam in der laufenden Spielzeit auf 17 Oberliga-Einsätze. In seiner Karriere lief er sogar 326 Mal für RWE auf (26 Tore).

Die Statistik zum Spiel

Rot-Weiss Essen II: Willems - Schön, S. Rosbach (67. Ritter), Dargel, Utus (63. Möller) - Milaszewski, M. Rosbach, J. Tatuhey, Kuka - Bahadir, Kilic (67. Touray Toure)

Preußen Eiberg II: Trojnarski (63. Winiarski) - Al Mokad, Issa, Samadi, Dagdelen - Mohamed, Bema (81. Tas), Jürgens, Schlaf - Ismaili, Siepmann

Schiedsrichter: Nico Neuhaus

Tore: 1:0 J. Tatuhey (6.), 2:0 Kilic (9.), 3:0 Milaszewski (21.), 4:0 Issa (22., Eigentor), 5:0 Kilic (24.), 6:0 Kilic (38.), 7:0 Utus (39.), 7:1 Bema (43.), 8:1 Kilic (49.), 9:1 Milaszewski (60.), 10:1 Möller (65.), 11:1 Möller (75.), 12:1 Touray Toure (78.), 13:1 Touray Toure (89.)

Rote Karte: Hupe (34.)

Zuschauer: 150