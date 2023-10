Kreisliga B Essen: RWE II - zwei Schreckmomente, dann sehr souverän

Rot-Weiss Essen hat das Spitzenspiel in der Kreisliga B Essen gewonnen und sich auch von zwei Rückständen nicht aus dem Tritt bringen lassen.

Das kannte die Reserve von Rot-Weiss Essen so noch nicht. In der Kreisliga B Essen hab es bisher einen überzeugenden Sieg nach dem anderen für RWE II.

Sieben Mal gab es nichts zu holen für den Gegner, am Ende war das auch am Sonntag gegen einen der bisherigen Verfolger so, die DJK Adler Union Frintrop III. Doch bis es am Ende 9:2 stand war es ein etwas steinigerer Weg für die Mannschaft von Trainer Stefan Lorenz als in den Wochen zuvor.

Denn sie musste zwei Rückstände aufholen. Marwin Löwenberg brachte Frintrop nach sechs Minuten in Führung. Burak Bahadir glich acht Minuten später per Elfmeter aus. Doch zwei Minuten später war es Bastian Küch, der den Außenseiter erneut in Führung schoss. In Minute 16 hatte Frintrop noch die Hoffnung auf eine Sensation, die sich nach 19 Minuten fast erledigt hatte.

Denn da kassierte Frintrop eine Rote Karte, danach setzte sich RWE in seiner langen Überzahl deutlich ab. Bahadir, Hamid Kuka und Emre Kilic trafen bis zur Pause - 4:2 hieß es nach 45 Minuten für RWE.

Nach dem Wechsel legte Kilic zwei weitere Tore nach, Dominik Milaszewski, Abou Touray Toure (2) besorgten dann den Endstand. RWE damit jetzt fünf Punkte vor dem Zweiten Ballfreunde Bergeborbeck. Die Ballfreunde setzten sich mit 5:0 gegen RuWa Dellwig II durch. DJK TuS Essen-Holsterhausen II. auf Platz drei liegt schon sieben Zähler hinter dem souveränen Spitzenreiter, der nach den neuerlichen neun Toren bei 8,75 Treffern pro Partie liegt.

Spannender geht es am Tabellenende zu, denn da hat der SC Werden-Heidhausen auf sich aufmerksam gemacht. In einer turbulenten Partie setzte sich die Mannschaft aus dem Löwental gegen den SV Preußen Eiberg II mit 5:4 durch.

Das torreichste Spiel gab es aber weder in Werden noch bei RWE. Denn TUSEM Essen II und TuRa 1886 Essen feierten am Sonntag den Tag des offenen Tores. 13 Treffer fielen, TUSEM setzte sich nach 90 Minuten mit 8:5 durch.