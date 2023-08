Kreisliga B: RWE II gewinnt Spitzenspiel - so sieht es in der Liga aus

Rot-Weiss Essen II plant den nächsten Angriff auf die Kreisliga A. Bisher ist die Mannschaft im Soll.

Die zweite Mannschaft von Rot-Weiss Essen will raus aus der Kreisliga B. Auf Dauer soll die Truppe einen Unterbau für die Profis darstellen, wo Talente sich im Seniorenbereich entwickeln können, die es nicht sofort in die erste Mannschaft schaffen.

Doch dazu muss die Mannschaft von Trainer Stefan Lorenz erst ein paar Schritte vorher gehen, schon im letzten Jahr scheiterte man im Endspurt am Aufstieg. In diesem Jahr soll es endlich in die Kreisliga A gehen.

Und bisher sieht es gut aus: Denn die Essener haben alle drei Partien gewonnen, dabei ein Torverhältnis von 20:4. Auch das Topspiel am Sonntag gegen die bis dahin ebenfalls ungeschlagenen Ballfreunde Bergeborbeck wurde souverän mit 5:1 gewonnen.

RWE grüßt damit von der Spitze, zwei Punkte vor DJK Juspo Essen-West. Gegen Bergeborbeck war der Drops vor 60 Zuschauern bereits zur Pause gelutscht, denn da führte Rot-Weiss Essen bereits mit 3:0. Emre Kilic per Doppelpack und Dominik Milaszewski trafen für die Lorenz-Elf. Kilic und Milaszewski waren es auch, die das Ergebnis nach der Pause auf 5:0 schraubten. Pierre Kretschmann gelang für die Gäste, die nun auf Platz drei liegen, nur noch der Anschluss.

Punktgleich mit Bergeborbeck liegt Aufsteiger SUS Haarzopf III auf Rang vier. Bei SC Werden-Heidhausen III gab es einen souveränen 3:0-Erfolg. Auch DJK Adler Union Frintrop III, die SG Essen-Schönebeck III und RuWa Dellwig II haben nach drei Begegnungen sechs Punkte auf dem Konto.

Unten gibt es nach drei Spielen gleich drei Teams, die noch keinen Punkt einfahren konnten. Die TGD Essen-West II, der SC Werden-Heidhausen III und DJK Dellwig verloren alle bisherigen Partien.

Mit Blick auf die kommende Woche wird Alemannia Essen II versuchen, RWE II ein Bein zu stellen. Anstoß ist am Sonntag 3. September 11 Uhr. Für Alemannia Essen war bisher alles dabei, ein Sieg, eine Remis und eine Niederlage.