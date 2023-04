B-Ligist SV Borbeck träumt vom Aufstieg in die Kreisliga A. Für die neue Saison darf sich der Verein auf einen routinierten Verteidiger freuen – ligenunabhängig.

Vor der Saison galt die zweite Mannschaft von Rot-Weiss Essen als größter Aufstiegsfavorit in der Kreisliga B Gruppe 1. Nach 21 Partien ist RWE II zwar "nur" Tabellendritter, aber sie haben den Aufstieg – zwei Teams gehen in die Kreisliga A hoch – trotzdem in der eigenen Hand.

Bei einem Sieg gegen den direkten Konkurrenten VfB Frohnhausen II könnte die Reserve des Drittligisten auf Rang zwei klettern. Auf Meisterkurs liegt allerdings eine andere Mannschaft: der SV Borbeck.

Mit 58 Punkten nach 22 Spielen ist die Mannschaft von Coach Kevin Betting Spitzenreiter und könnte die Saison mit dem Aufstieg krönen. Unabhängig vom Ausgang der Spielzeit stellt der SVB aber bereits die Weichen für die Zukunft. 17 Feldspieler und zwei Torhüter aus dem aktuellen Kader werden ihre Schuhe auch 2023/24 an der Prinzenstraße schnüren. Damit sind die Personalplanungen weit fortgeschritten.

Dazu vermeldete der Essener Kreisligist am Karfreitag zwei externe Neuzugänge. Dominik Baruffolo (Tusem Essen) und Moreno Gursky (Eintracht Borbeck) wechseln nach Borbeck. Vor allem der Transfer von Baruffolo kann als Coup betitelt werden.

Der 40-Jährige ist Stammspieler beim Landesligisten Tusem Essen und seit fast 20 Jahren im Amateurfußball aktiv. Mit seiner Landesliga- und Bezirksliga-Erfahrung soll der Innenverteidiger in der nächsten Saison als Führungsspieler vorangehen.

Diese Trainer und Spieler haben bei Borbeck verlängert: Trainerteam: Kevin Betting Sascha Hallermann Dennis Klaus Marvin Cassola Martin Vinken Torhüter: Adrian Schäfer Luca Thüner Abwehr: Chris Vinken Niklas Bremer Gor Samsonyan Max Fröse Marco Hartinger Tommy Spiegelhoff Mittelfeld: Alessandro Schydlo Lukas Fabijan Philipp Heidrich Mo Baumann Pierre Soumagne Angriff: Marvin Eisenmenger Jan Redmann Finn Kostrzewa Joel Ruhrus Yousef Hafez

"Es ist sehr erfreulich, dass wir vor Ostern schon ligenunabhängig so viele interne Zusagen haben. Mit Dominik haben wir eine absolute Maschine verpflichtet, der mit 40 Jahren immer noch Stammspieler in der Landesliga ist. Er wird unserem jungen Team sehr guttun. Dann haben wir noch Moreno Gursky von Eintracht Borbeck geholt. Er kennt unser Spiel und hatte bei unserer Aufstiegssaison von der Kreisliga C in die B-Liga einen erheblichen Anteil. Da freuen wir uns über die Rückkehr", erklärt Cheftrainer Betting.

RevierSport fragte auch bei Baruffolo nach, warum er als Stammspieler der Landesliga in die Kreisliga wechselt. Der Routinier betont: "Ich denke, es ist an der Zeit, für junge Spieler Platz zu machen. Bei Tusem war ich fünf Jahre und hatte dort die schönste Zeit in meiner Laufbahn. Jetzt haue ich in den letzten Spielen nochmal alles raus, halte mit Tusem die Klasse und hole vielleicht noch den Kreispokal mit den Jungs. Ich freue mich sehr, in der nächsten Saison für den SV Borbeck aufzulaufen und verfolge die Entwicklung schon seit Jahren. In Borbeck finde ich ein familiäres Umfeld mit einem guten Trainerteam vor. Die Mannschaft spielt nicht für Geld und ist für ihre Geschlossenheit auf und neben dem Platz bekannt. Ich hoffe, dass ich der Truppe helfen kann, die Ziele zu erreichen."