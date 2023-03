Essen: B-Ligist verpflichtet 169-maligen Oberligaspieler

Ein Essener B-Ligist hat einen echten Transfercoup gelandet. Zur Saison 2023/2024 hat ein Spieler seine Zusage gegeben, der über große Oberliga-Erfahrung verfügt.

Da ist dem SV Preußen Eiberg aber ein dicker Fisch ins Netz gesprungen: Kevin Müller wechselt zur kommenden Saison 2023/2024 vom FC Blau-Gelb Überruhr, der aktuell in der Bezirksliga spielt, an den Sachsenring nach Essen-Eiberg.

Müller bringt reichlich Erfahrung mit. Der 31-Jährige kommt auf insgesamt 169 Oberliga-Einsätze. Er stand bei Klubs wie ETB Schwarz-Weiß Essen, VfB Speldorf und FSV Duisburg in der 5. Liga unter Vertrag. Seit dem Sommer 2019 spielt der Innenverteidiger für den Bezirksligisten Überruhr.

"Wir freuen uns natürlich sehr, dass uns dieser Transfer gelungen ist. Wir haben lange auf seine endgültige Zusage gewartet und nun ist alles wasserdicht. So dass wir endlich an die Öffentlichkeit gehen konnten", erklärt Sven Barnscheidt, Geschäftsführer des B-Ligisten, gegenüber RevierSport.

Zudem stellt sich der Traditionsklub vom Sachsenring ab sofort auch in der sportlichen Führung neu auf.

Kevin Müller in Zahlen: ETB Schwarz-Weiß Essen: 129 Spiele, sieben Tore, zwei Vorlagen VfB Speldorf: 42 Spiele, zwei Tore, eine Vorlage FSV Duisburg: 10 Spiele, kein Tor, keine Vorlage

Holger Prang und Ralf Miggenheim kümmern sich nun um die sportlichen Belange der ersten drei Seniorenmannschaften des SV Preußen Eiberg.

Die erste Mannschaft spielt aktuell in der Kreisliga B und rangiert hier auf Platz fünf. Bei elf Punkten Rückstand auf einen Aufstiegsplatz macht sich in Eiberg niemand mehr Hoffnung auf die Kreisliga A zur kommenden Spielzeit.

Aber: In der neuen Serie 2023/2024 will man am Sachsenring dann angreifen und den Kreisliga-A-Aufstieg ins Visier nehmen. Dabei soll natürlich allen voran Kevin Müller als absoluter Leader helfen.