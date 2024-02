Kreisliga A: Trainer 1. FC Bocholt II muss gehen, daraufhin tritt Mannschaft nicht an

Die Reserve des 1. FC Bocholt hat sich mit ihrem Trainer solidarisiert und trat zu einem Meisterschaftsspiel nicht an. Jetzt steht die Frage im Raum, wie es dort weiter geht.

Das war nicht das Wochenende des 1. FC Bocholt. Wenige Tage nachdem die Stadt in Aussicht gestellt hat, dass unter bestimmten Bedingungen ein Millionen-Zuschuss zum Stadionumbau zugeschossen wird, gab es sportlich wenig Grund zur Freude.

Die erste Mannschaft verlor das Heimspiel gegen den SC Paderborn II mit 0:1 und liegt nun drei Zähler hinter Alemannia Aachen auf dem zweiten Platz der Regionalliga West.

Am Sonntag gab es dann die nächste schlechte Nachricht, die betrifft die U23 der Bocholter in der Kreisliga A. Denn da trat die SCB-Reserve nicht zum Heimspiel gegen den SV Brünen an, die Partie wurde somit 2:0 für Brünen gewertet.

Den Grund gab es auf der Facebook-Präsenz der Bocholter, dort hieß es: "Die 2. Mannschaft des 1. FC Bocholt ist am Sonntagnachmittag zum Kreisliga A-Heimspiel gegen den SV Brünen nicht angetreten. Die Partie wird 0:2 gewertet. Hintergrund ist, dass die Vereinsführung FC II-Trainer Niko Laukötter am Samstag mitgeteilt hat, zur neuen Saison eine Veränderung auf der Cheftrainer-Position vorzunehmen. Er ist daraufhin von seinem Posten als Trainer mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Die Mannschaft weigerte sich daraufhin ebenfalls, das Meisterschaftsspiel zu bestreiten."

Eine schwierige Situation für den Klub, Bocholt II hätte mit einem Sieg gegen den Abstiegskandidaten auf Platz drei springen können, zehn Zähler hinter Spitzenreiter Blau-Weiß Dingden II.

So ist der Zug nach oben abgefahren und gleichzeitig wurde in den Abstiegskampf eingegriffen. Denn die drei Zähler helfen Brünen sehr. Durch die drei Zähler am grünen Tisch liegen sie fünf Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz.

Und wie geht es bei der Reserve der Bocholter weiter? Der Klub betont: "Die sportliche Leitung wird in den kommenden Tagen in Rücksprache mit dem Präsidium Gespräche mit Spielern und Verantwortlichen führen. Daraus resultierende Entscheidungen werden zeitnah verkündet."