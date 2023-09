Kreisliga Bochum: Diese Spiele streamt die WAZ am Wochenende live

Die WAZ startet ein neues Projekt. Wir werden die Kreisliga A1 Bochum sehr intensiv begleiten. Hier gibt es immer die aktuellen Infos.

Die Kreisliga schreibt die besten Geschichten – und wir halten sie fest: Mit unseren Artikeln, Fotos und längst auch Videos, und zwar live. Zum Start der Kreisliga-Saison 2023/24 startet die WAZ ein neues Projekt: Wir gehen in die Kreisliga-Offensive. Das Herzstück unseres neuen Angebots sind regelmäßige Livestreams von den Plätzen der Kreisliga A1 Bochum. Aber drumherum gibt es noch viel mehr: Berichte, Interviews, Bildergalerien und Highlight-Videos. Immer einige Tage vor dem nächsten Spieltag geben wir an dieser Stelle unser Livestream-Programm bekannt.

Bochums Kreisliga A1 live: Diese Spiele zeigt die WAZ am fünften Spieltag, 10. September, ab 15 Uhr:

RW Leithe - SF Westenfeld

BW Grümerbaum - BV Hiltrop

An jedem Sonntag werden wir zwei ausgewählte Spiele der A1 live mit Kommentator übertragen. Der WAZ-Pavillon wird ein gewohntes Bild auf den Bochumer Kreisliga-Plätzen – keine Angst, das sind nur wir! Rund um die Livestreams gibt es eine umfassende Berichterstattung um alle Teams und Spiele der A1. Alles sammeln wir hier auf waz.de/kreisliga-bo – anklicken und wiederkommen lohnt sich, es wird Nachberichte, Vorschauen, Hintergrundgeschichten, Interviews, Porträts und vieles mehr geben – natürlich auch die Ankündigungen der nächsten Livestreams.

Für unsere Livestreams und viele weitere Artikel ist ein WAZ-plus-Abo notwendig.

Das Gesicht unseres Projekts ist unser Kommentator Tizian Canizales. In seinem Newsletter „A1 - 1A“ bringt er Sie immer vor und nach dem Spieltag auf den neuesten Stand.

Hallenstadtmeisterschaft, Kreispokal-Finals und Aufstiegsrunde Im Mai dieses Jahres waren wir etwa in Witten und haben den Finaltag des Bochumer Kreispokals übertragen. Entstanden sind neben einem kommentierten Livestream Interviews mit Siegerinnen und Siegern, Fotostrecken, die die Emotionen des Tages aus Wochen später noch einmal erlebbar machen, und Texte, in denen die Trainer Siege bejubeln und Niederlagen einordnen. Kurz: Ein Rundum-Paket.

Auch bei der Aufstiegsrelegation zur Kreisliga A in Bochum waren wir mit Kamera und Mikrofon vor Ort, und haben den Aufstieg der Sportfreunde Westenfeld hautnah per Livestream, Videointerview, Fotostrecke und in Textform begleitet. Die Westenfelder dürfen nun in der Kreisliga A1 antreten - die Liga, die wir ab dem Saisonstart am Sonntag, 13. August, intensiv und auf verschiedenen Plattformen begleiten werden.