RWO: Bauder hat einen neuen Trainer für die Kreisliga-A-Reserve gefunden

Erst in dieser Woche hatte Christian Dahlbeck, Trainer von Rot-Weiß Oberhausen II, nach nur wenigen Spielen sein Traineramt aufgegeben. Sein Nachfolger ist gefunden.

Nachdem sich Rot-Weiß Oberhausen und Christian Dahlbeck auf eine Beendigung der Zusammenarbeit einigten, steht nur wenige Tage später ein Nachfolger fest. Der vakante Trainerposten wird mit einer internen Lösung neu besetzt.

Der bisherige Cheftrainer des RWO-Team United, Murat Cebeci, wird ab sofort die Geschicke beim RWO-Team 2 in der Kreisliga A leiten. Unter der Leitung von Cebeci spielte das RWO-Team United bisher eine starke Rolle in der Kreisliga C und gehört auch durch das Erreichen der Herbstmeisterschaft zum Favoritenkreis auf den Aufstieg in die Kreisliga B.

Nun soll Cebeci seine erfolgreiche Arbeit beim RWO-Team 2 fortsetzen und die Mannschaft zum Klassenerhalt führen.

"Ich bedanke mich beim Verein für das Vertrauen und bin stolz, diese Position übernehmen zu dürfen. Ich möchte das Team mit meiner Erfahrung verbessern und bin mir sicher, dass wir gemeinsam unser Ziel, den Klassenerhalt zu schaffen, erreichen werden", freut sich Cebeci auf seine neue Aufgabe.

Auch Patrick Bauder, Sportlicher Leiter bei RWO, freut sich über die schnelle Lösung auf der Trainerposition: "Murat hat seine Qualitäten beim RWO-Team United bereits unter Beweis gestellt. Daher freuen wir uns darüber, dass wir ihn schnell für die Aufgabe als Trainer beim RWO-Team 2 überzeugen konnten."

Ex-Trainer Christian Dahlbeck wurde erst Ende Dezember 2022 vorgestellt, stand dann bei fünf Freundschaftsspielen an der Seitenlinie (ein Sieg, ein Remis, drei Niederlagen). Sein Pflichtspieldebüt hätte Dahlbeck am kommenden Wochenende gegen die Sportfreunde Königshardt II gegeben. Doch daraus wird nichts! Stattdessen wird Murat Cebeci an der Seitenlinie stehen.