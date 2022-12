RWO präsentiert neuen Trainer für die zweite Mannschaft

Rot-Weiß Oberhausen hat einen neuen Trainer für seine zweite Mannschaft gefunden. Er übernimmt vom langjährigen Coach Sebastian Saß.

Nach der Hinrunde endete eine Ära bei Rot-Weiß Oberhausen II. Nach fünf Jahren verkündete Trainer Sebastian Saß seinen Abschied. Sein Assistent Daniel Schliwa und der Sportliche Leiter Thorsten Binder legten ihre Ämter ebenfalls nieder, um Platz für einen Neuanfang zu machen.

Gut zwei Wochen später ist klar, wer in der Rückrunde beim "Team 2" an der Seitenlinie stehen wird. Christian Dahlbeck soll die Kleeblätter zum Klassenerhalt in der Kreisliga A führen.

"Aufgrund der Umstrukturierung haben wir uns nach einem neuen Trainer umgesehen und mit Christian jemanden gefunden, der gut ins Profil passt", wird der Sportliche Leiter Patrick Bauder zu der Verpflichtung zitiert. "Wir freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit und schenken Christian für seine neue Aufgabe unser vollstes Vertrauen."

Dahlbeck ist im Oberhausener Amateurfußball kein Unbekannter. Zuletzt trainierte er die zweite Mannschaft von Arminia Klosterhardt. Im Dezember verkündete er seinen Rücktritt beim Bezirksligisten.

Jetzt soll er die RWO-Reserve wieder in bessere Zeiten führen. 2018 war die Mannschaft in der Kreisliga C an den Start gegangen und hatte zwei Aufstiege in Serie gefeiert. In der Kreisliga A konnten die Rot-Weißen allerdings nicht an diese Erfolge anknüpfen. Sie landeten in den letzten beiden Jahren auf dem neunten und elften Tabellenplatz. Aktuell steht RWO einen Punkt über den Abstiegsrängen.

"Ich möchte mich bei RWO bedanken, dass sie mir die Möglichkeit geben, beim größten Fußballverein in Oberhausen tätig sein zu dürfen", freut sich Dahlbeck auf seine neue Aufgabe. "Das Ziel kann nur der Klassenerhalt sein. Dafür müssen wir schnellstmöglich wieder einen Zusammenhalt schaffen, denn dieses Ziel können wir nur gemeinsam und im Kollektiv erreichen."