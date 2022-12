RWO II: Nach fünf Jahren - Trainer und Sportlicher Leiter hören auf

Bei der zweiten Mannschaft von Rot-Weiß Oberhausen kommt es zu personellen Veränderungen. Die Trainer und der Sportliche Leiter hören auf.

Zur Saison 2018/19 brachte Rot-Weiß Oberhausen seine zweite Mannschaft an den Start. Fünf Jahre später endet eine Ära: Wie RWO nach dem letzten Pflichtspiel des Jahres mitteilte, werden Trainer Sebastian Saß, sein Assistent Daniel Schliwa und auch der Sportliche Leiter Thorsten Binder ihre Ämter niederlegen.

Wer die Nachfolge antritt, ist noch nicht bekannt. "Wir möchten uns besonders bei Sebastian Saß und Daniel Schliwa bedanken, die das Traineramt fünf Jahre lang ehrenamtlich ausgeübt haben und sportliche Erfolge feiern konnten. Außerdem wünschen wir den zukünftigen Verantwortlichen viel Erfolg bei der Aufgabe und werden diesen in der Übergangszeit auch mit Rat zur Seite stehen", erklärte Binder in einer Vereinsmitteilung.

Binder selbst hört als Sportlicher Leiter auf, "um neue Impulse zu setzen und sportliche Erfolge anzustreben", wie das Vorstandsmitglied von RWO erklärte.

Denn diese sportlichen Erfolge gab es zuletzt seltener als noch in der Anfangszeit. Mit überragenden Werten feierte die Oberhausener Zweitvertretung im ersten Jahr nach der Gründung den Aufstieg in die Kreisliga B. In der Folgesaison gelang der Sprung in die Kreisliga A.

Dort stoppte der Durchmarsch des sogenannten "Team 2". Die letzten beiden Spielzeiten schloss RWO auf dem neunten und elften Tabellenplatz ab. Und nach der Hinserie der laufenden Runde müssen die Kleeblätter den Blick nach unten richten. Sie stehen auf Rang zwölf - einen Punkt über den Abstiegsrängen.

Nach der Winterpause will RWO II auf dem schnellsten Weg zum Klassenerhalt - mit neuen Verantwortlichen.