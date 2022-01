KL A Essen: Neutrainer Guglielmi über seine Vision mit SuS Haarzopf

Seit dem 1. Januar 2022 ist Marco Guglielmi der neue Cheftrainer beim A-Kreisligisten SuS Haarzopf. Der Coach hat eine klare Vorstellung von seinem neuen Projekt.

Marco Guglielmi hatte auch andere Angebote auf dem Tisch liegen. Dennoch hat ihn die Perspektive beim SuS Haarzopf am meisten überzeugt. Für den Trainer sei es besonders wichtig gewesen, dass bei seiner neuen Trainerstation “bestimmte Voraussetzungen“ erfüllt sind. Via RevierSport erklärt er, welche Vision er mit seinem neuen Verein hat und warum aufgrund einer besonderen Aktion sogar die Sportschau über seinen Amtsantritt berichtet hat.

Langfristig ist unser Ziel auf jeden Fall, in die Bezirksliga aufzusteigen Marco Guglielmi

„Die Kontaktaufnahme mit dem ersten Vorsitzenden Uli Ostermann war bereits im Oktober. In den folgenden Gesprächen wurde mir dann schnell klar, dass die Aufgabe meinen Vorstellungen entspricht. Mir war es besonders wichtig, dass ich mit dem Gesamtkonzept bei meiner neuen Station zufrieden bin. Sportlich war es mir wichtig, einen gut aufgestellten Verein mit Perspektive zu übernehmen, wo der Weg allerdings noch nicht abgeschlossen ist, um so einen Neuaufbau mitgestalten zu können. Ich will dabei helfen, den Verein kontinuierlich zu verbessern und nach oben zu bringen. Aus diesem Grund hätte für mich ein Engagement in der Landes- oder Oberliga aktuell auch keinen Sinn gemacht. Auf Grundlage einer guten Basis etwas aufbauen, diese Perspektive sehe ich hier bei Haarzopf. Langfristig ist unser Ziel auf jeden Fall, in die Bezirksliga aufzusteigen. Ob uns das in den nächsten drei Jahren gelingt, werden wir sehen“, beschreibt Guglielmi seine sportlichen Ambitionen mit seinem neuen Verein.

Doch für den Trainer sind auch andere Aspekte über das Sportliche hinaus wichtig gewesen. „Besonders wichtig war mir, dass ich mich auch im Gesamten mit dem Verein identifizieren kann. SuS Haarzopf engagiert sich in vielen sozialen Bereichen. Man blickt hier über den Tellerrand und ist sich der sozialen Verantwortung, die der Fußball in unserer Gesellschaft trägt, bewusst. Zudem sind wir ein kleiner Verein mit einem familiären Umfeld. Wir nehmen uns selbst nicht zu wichtig, bei allen ehrgeizigen Ambitionen“, erklärt Guglielmi.

Das bewies der Trainer dann auch gleich bei einer besonderen Aktion, als der Verein mit ihm kurzfristig eine Antritts-PK mit in das Video gebastelten Größen wie Diego Maradona oder der Fachpresse der Washington Post veranstaltete. Zu der für einen Kreisligisten ungewöhnlichen und doch sehr humorvollen Aktion zieht der Coach auch gleichzeitig eine Parallele zu dem Weg des Vereins, und wofür dieser steht. „Die Idee ist tatsächlich spontan von mir gekommen. Wir wollten mal was Neues machen und nicht diese üblichen Vorgänge abspulen, die sonst bei einer Trainer-Neuverpflichtung in der Kreisliga zum Tragen kommen. An dem positiven Feedback sieht man auch, dass die Leute verstanden haben, worum es uns dabei geht. Wir sind ein kleiner Verein, der einen speziellen Weg gehen möchte. Das alles natürlich verpackt mit Humor und Selbstironie. Mich hat besonders die Reichweite des Videos erfreut. Sogar die Sportschau oder auch „Zeiglers´ wunderbare Welt des Fußballs“ haben über die PK berichtet. Mit dieser spontanen Aktion konnten wir mal ein breiteres Publikum erreichen, jetzt gibt es auch Leute über das Ruhrgebiet hinaus, die den SuS Haarzopf kennen.“