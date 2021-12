Gelsenkirchen: Ballermann Krakala ist wieder auf Vereinssuche

Ein halbes Jahr hat es Michael Krakala in Unna-Hamm ausgehalten. Jetzt will der 37-Jährige wieder in Gelsenkirchen auf Torejagd gehen.

183 Tore in 110 Pflichtspielen - so lautete die beeindruckende Bilanz von Michael Krakala während der vergangenen fünf Spielzeiten im Gelsenkirchener Amateurfußball bis zum vergangenen Sommer. Dann verabschiedete sich der 36-Jährige Richtung Unna-Hamm zum SuS Oberaden. Hier traf er für den A-Ligisten in 14 Begegnungen zwölfmal ins Schwarze. Doch das war's dann auch schon für ihn in Oberaden. Denn für Krakala ist der Aufwand zu groß geworden. Er will zurück nach Gelsenkirchen. Er wohnt schließlich in Gelsenkirchen-Buer und arbeitet viel am Niederrhein. Die Fahrerei nach Unna-Hamm ist für ihn einfach zu anstrengend geworden. Das erklärte der gebürtige Pole gegenüber der WAZ, hier geht es zum ganzen Artikel.

