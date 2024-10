Rot-Weiss Essen II: "Um uns zu schlagen, muss man mehr aufbringen" - Spuck-Vorwurf beim Remis

Bezirksliga Boztepe-Gala führt Mettmann auf Platz eins - auch Essener Klub übernimmt Pole-Position

In den Bezirksligen am Niederrhein gab es schon am Freitag und Samstag einige Spiele. Wir haben die Staffeln 2, 5 und 6 unter die Lupe genommen.