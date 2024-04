Ligatechnisch herrscht praktisch schon Planungssicherheit und auch personell geht es voran. Gleich sieben Spieler bleiben in Essen.

Die SG Essen-Schönebeck II hat die ersten sieben Spieler auch für die kommende Saison gebunden. Pascal Caspari, Aaron Zilian, Sebastian Neusser, Tim Keuter, Fynn Schröder, Timo Rademacher und Christopher Hüsgen haben ihre Zusage gegeben, auch in der kommenden Saison bei der SGS zu spielen.

Trainer Silvain Wirkus sprach von einem wichtigen Signal, wenn gleich so viele wichtige Spieler an der Ardelhütte bleiben: "Damit steht das Grundgerüst, worauf wir aufbauen können. Ich freue mich sehr, dass die Jungs trotz zahlreicher Angebote unseren eingeschlagenen Weg weiter mitgehen."

Und weiter: "In dieser Saison hatten wir schon einen kleinen Umbruch. Damit werden wir den Umbruch komplementieren und mit vielen jungen Spielern in die neue Saison gehen. Wir werden damit die jüngste Truppe in der Kreisliga A bilden. Diese Saison lag der Altersschnitt schon bei 21,5 Jahren."

Der Weg führte die Essener in der laufenden Kreisliga-Saison auf Platz sieben. Abstiegsgefahr herrscht keine. Mit 32 Zählern liegt die SGS aktuell zehn Punkte vor der kritischen Zone. Nach oben, wo Fatihspor Essen mit 52 Punkten an der Tabellenspitze thront, sind es gar 20 Zähler.

Knapp dahinter folgt der SC Frintrop, der sich mit 50 Zählern auch noch Hoffnungen auf den Aufstieg in die Bezirksliga machen darf. Das Trio Alemannia Essen, RuWa Dellwig und Bader SV (alle 42 Punkte) ist dagegen so gut wie raus aus dem Aufstiegsrennen.

Für die SG Essen-Schönebeck II gab es zuletzt eine knappe 2:3-Niederlage beim VfB Frohnhausen II. Daran konnte der Doppelpack von Kaan Kaplan (6., 73.) auch nichts ändern, weil auf der Gegenseite Firas Louhichi ebenfalls blendend aufgelegt war. Mit einem Dreierpack (7., 55., 60.) schoss er den Heimsieg für den VfB heraus.

Sechs Spiele sind in der Liga noch zu absolvieren. Für die SG Essen-Schönebeck II geht es am Sonntag, 21. April, mit einem Heimspiel gegen den SV Borbeck weiter. Anstoß ist um 13 Uhr.

Es folgen ein Auswärtsspiel bei der DJK SG Altenessen, ein Auswärtsspiel beim FC Karnap 07/27, ein Heimspiel gegen Croatia Essen, ein Auswärtsspiel beim Bader SV und, zum Saisonabschluss, ein Heimspiel gegen Alemannia Essen (Sonntag, 2. Juni, 15 Uhr).