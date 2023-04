Kreisliga Duisburg: Spielabbruch nach Massenschlägerei - Polizei ermittelt

In der Duisburger Kreisliga ist am Sonntag ein Spiel abgebrochen worden. Es war zu einer Massenschlägerei gekommen.

Hässliche Vorfälle in der Duisburger Kreisliga C, Gruppe 3: Die Meisterschaftspartie zwischen dem DJK Lösort Meiderich III und RWS Lohberg II am vergangenen Sonntag musste aufgrund von Gewaltszenen kurz vor dem Ende abgebrochen werden. Die Polizei ermittelt.

Doch von vorne: Auf dem Platz entwickelte sich ein intensives Duell. Nach früher 2:0-Führung für die Gäste aus Lohberg, die um den Aufstieg kämpfen, meldete sich Meiderich zurück und drehte die Begegnung in der zweiten Halbzeit.

Lohberg war zu diesem Zeitpunkt aufgrund eines Platzverweises (Gelb-Rot) bereits in Unterzahl, schaffte eine Viertelstunde vor Schluss aber dennoch den Ausgleich zum 3:3.

In der Schlussphase gab es zwei weitere Rote Karten für die Lohberger, ehe die Situation am Kunstrasenplatz an der Talbahnstraße eskalierte. Laut Polizeiangaben lieferten sich rund 50 Personen, darunter Spieler und Zuschauer beider Mannschaften, eine Massenschlägerei. Der Auslöser sei laut Augenzeugen ein Zweikampf gewesen, "der in einem Wortgefecht sowie einer körperlichen Auseinandersetzung endete".

Als die Polizei wenig später eintraf, sei das Handgemenge bereits beendet gewesen, so die Beamten in einer Mitteilung. Es wurden Platzverweise ausgesprochen, ein Rettungswagen wurde nicht benötigt. Nun ermittelt die Polizei. Bisher seien vier Strafanzeigen gestellt worden, unter anderem wegen Körperverletzung.

In schlechter Erinnerung wird vor allem der Schiedsrichter diesen Sonntagnachmittag behalten. Wie die WAZ berichtet, soll er von einem Lohberger Spieler für wenige Sekunden gewürgt worden sein. Er musste in die Kabine eskortiert werden. Da der Unparteiische am Abend von Hals- und Kopfschmerzen sowie Schwindel geplagt wurde, verbrachte er die Nacht laut der WAZ in einem Krankenhaus.