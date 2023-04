Alle Augen in der Kreisliga A sind am kommenden Spieltag auf das Top-Duell zwischen SuS Haarzopf und der TGD Essen-West gerichtet. RS hat mit beiden Klubs gesprochen.

Am Sonntag (16. April, 14 Uhr) kommt es in der Essener Kreisliga A zum Showdown der besten Mannschaften. Der Tabellenführer SuS Haarzopf trifft auf den ersten Verfolger TGD Essen-West. Beide Teams sind der Konkurrenz bereits enteilt und machen die Meisterschaft unter sich aus.

Aktuell rangiert Haarzopf auf Rang eins und liegt einen Punkt vor der TGD, hat jedoch auch noch eine Partie in der Hinterhand. In dieser Saison kassierten Haarzopf und Essen-West nur eine Niederlage und spielen konstant auf einem hohen Niveau.

Die Ausgangslage ist klar: Gewinnen die Hausherren, dann machen sie einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft und Bezirksliga-Aufstieg. Bei einem Sieg der Gäste, die das Hinspiel mit 3:1 siegreich gestalten konnten, ist alles wieder offen. Am Ende der Spielzeit steigt der Meister direkt in die Bezirksliga auf und der Tabellenzweite muss in die Aufstiegsrelegation mit dem Zweiten der anderen Essener Gruppe.

RevierSport hat vor dem Top-Spiel mit Friedhelm Ingenhag (Sportlicher Leiter, SuS Haarzopf) und Arndt Krosch (1. Vorsitzender, TGD Essen-West) gesprochen:

Eigentlich wollten wir die Partie vorverlegen, damit wir nicht zeitgleich mit RWE spielen. Leider hat das nicht geklappt. Die Zuschauer, die unser Spiel interessiert und die nicht ins Stadion gehen, haben aber die Möglichkeit, die Partie von RWE parallel in unserem Vereinslokal auf einer Großbildleinwand zu sehen. Friedhelm Ingenhag.

Friedhelm Ingenhag (SuS Haarzopf): "Eigentlich wollten wir die Partie vorverlegen, damit wir nicht zeitgleich mit RWE spielen. Leider hat das nicht geklappt. Die Zuschauer, die unser Spiel interessiert und die nicht ins Stadion gehen, haben aber die Möglichkeit, die Partie von RWE parallel in unserem Vereinslokal auf einer Großbildleinwand zu sehen. Die Voraussetzungen sind klar. Beide Mannschaften sind eindeutig die besten Teams der Liga. Sollten wir die Partie gewinnen, wäre es für mich schon eine kleine Vorentscheidung. Bei einer Niederlage hätten wir immer noch alles in der eigenen Hand. Wir wollen das Spiel gewinnen – das ist klar. TGD hat eine sehr gute Mannschaft und mit Didi Krause einen Trainer, den ich sehr schätze. Wir haben aber genug Qualität in unserem Team, um TGD zu schlagen. Der gesamte Verein freut sich auf dieses Top-Spiel."

Beide Teams kennen sich sehr gut und ich erwarte eine Partie auf Augenhöhe. Es werden Nuancen entscheiden. Fußball ist ein Fehlerspiel. Wer die meisten Fehler macht, wird am Ende als Verlierer vom Platz gehen. Ich bin der Meinung, dass die bessere Defensive das Spiel entscheiden wird. Arndt Krosch.

Arndt Krosch (TGD Essen-West): "Wir freuen uns auf das Spiel beim Tabellenersten am Sonntag! Aller Voraussicht nach können wir auf die volle Kapelle zurückgreifen. Wir haben großen Respekt vor unserem Gegner, aber keine Angst. Beide Teams kennen sich sehr gut und ich erwarte eine Partie auf Augenhöhe. Es werden Nuancen entscheiden. Fußball ist ein Fehlerspiel. Wer die meisten Fehler macht, wird am Ende als Verlierer vom Platz gehen. Ich bin der Meinung, dass die bessere Defensive das Spiel entscheiden wird. Wir möchten dem SuS Haarzopf alles abverlangen. Das Trainerteam und die Spieler sind voller Vorfreude auf das Spiel."