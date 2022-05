Aus der Landesliga: B-Ligist FC Karnap holt ehemaligen ETB-Stürmer

Der FC Karnap aus der Kreisliga B vermeldet einen Neuzugang: Mittelfeldspieler Joel Lombardi kommt aus der Landesliga Mittelrhein nach Essen.

Joel Lombardi hat einen neuen Verein gefunden. Wie der FC Karnap auf seiner Instagramseite mitteilte, wird der gebürtige Essener in der kommenden Saison die Schuhe in der Kreisliga B schnüren. Lombardi kommt vom SV Schlebusch aus der Landesliga Mittelrhein.

Zuvor war der Deutsch-Italiener bereits beim VfB Frohnhausen, ETB SW Essen und in der Jugend von Rot-Weiss Essen aktiv, kennt den Essener Fußball also bestens. Die nächste Station führt den 23-jährigen Offensivspieler im Sommer zum aktuellen Tabellendritten in der Kreisliga B.