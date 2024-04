Am 20. Spieltag der U19-Bundesliga West gewann Borussia Dortmund mit 4:0 gegen den MSV Duisburg. BVB-Spieler William Rashidi erzielte ein Tor und bereitete zwei weitere Treffer vor.

Borussia Dortmund revanchierte sich am 23. Spieltag der U19-Bundesliga West für die 1:3-Niederlage im Hinspiel beim MSV Duisburg und gewann gegen die „Zebras” mit 4:0 (1:0). Da Cheftrainer Mike Tullberg aufgrund seiner vierten Gelben Karte für die Partie gesperrt war, übernahm Co-Trainer Daniel Rios Ramirez gegen Duisburg das Ruder an der Seitenlinie.

Bereits früh in der Partie nutzte der BVB einen Fehler der Gäste zur Führung. Charles Kwablan Herrmann spielte den Ball auf die rechte Seite zu William Rashidi und dieser bediente prompt William Cole Campbell in der Mitte, der in der vierten Minute den ersten Treffer der Dortmunder markierte. Nach dem Seitenwechsel trafen Rashidi (54.), Paris Brunner (56.) nach erneuter Vorlage von Rashidi und wieder Campbell (84.) zum Endstand von 4:0. Alle weiteren Infos zum Spieltag gibt es hier.

Rios Ramirez war zufrieden über die geglückte Revanche. „Wir sind gut reingekommen und hatten in den ersten 20 Minuten viel Ballbesitz, aber es war alles ein bisschen statisch. Dadurch wurde Duisburg ein bisschen besser. Sie haben ein paar Zweikämpfe gewonnen und sind auch ab und zu nach vorne gekommen”, bilanzierte der Co-Trainer. „Die letzten 20 Minuten waren nicht mehr so gut und das haben wir auch in der Halbzeit angesprochen.”

Rios Ramirez weiter: „In der zweiten Halbzeit waren wir anfangs auch nicht so drin im Spiel, aber nachdem wir die Tore gemacht haben, war das Statische ein bisschen weg. Die Jungs haben gut mit und gegen den Ball gearbeitet und schließlich haben wir verdient gewonnen.”

Bei seiner zweiten Vorlage dachte ich, dass der Ball ins Aus geht, aber wie er den noch gekriegt hat, war Weltklasse. Daniel Rios Ramirez

Besonders eine Aktion in der zweiten Halbzeit von Rashidi überzeugte den Co-Trainer. Der 17-jährige Rashidi kam im Sommer 2022 zum BVB und ist als Rechtsverteidiger bei der Borussia gesetzt. Bei seiner zweiten Vorlage setzte sich der Schwede zuerst stark durch, ehe er den Ball vor dem Aus rettete und anschließend Brunner in der Mitte punktgenau bediente.

„Seine Leistung war top. Wir wissen, dass er hinten rechts in der Defensive stabil ist. Gegen Duisburg hat man auch seine Qualitäten in der Offensive gesehen, wenn er anzieht und den Mut hat, nach vorne zu gehen. Bei seiner zweiten Vorlage dachte ich, dass der Ball ins Aus geht, aber wie er den noch gekriegt hat, war Weltklasse”, erklärte Rios Ramirez und lobte im gleichen Atemzug die Entwicklung des jungen Spielers.