Im Westen ist die Meisterschaft entschieden. In der U-19-Bundesliga-Nord kommt es am kommenden Wochenende dagegen zum absoluten Showdown. Der Stand in Deutschland.

In den U19-Bundesliga-West ist die Messe eigentlich schon gelesen. Bereits vor dem 22. Spieltag der stand fest, dass Borussia Dortmund als Staffelsieger in die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft geht. Den inoffiziellen West-Titel sicherten sich die Dortmunder am Mittwochabend auf der Couch. Weil Verfolger Bayer Leverkusen im Nachholspiel gegen das Tabellenschlusslicht SC Verl völlig überraschend mit 1:2 verlor, kann der Werksklub den BVB nicht mehr einholen. Damit zieht das Team von Trainer Mike Tullberg zum dritten Mal in Folge als Meister in die Finalrunde ein. Als einzige Staffel stellt der Westen jedoch zwei Endrundenteilnehmer. Und der Kampf um den Platz hinter dem BVB ist denkbar spannend. Aktuell belegt den mit 45 Punkten Bayer 04 Leverkusen. Einen Zähler dahinter folgt der FC Schalke 04. Beide Teams feierten am Wochenende Siege. Das direkte Duell haben die Leverkusener zuletzt mit 3:2 gewonnen. So sind es nach aktuellem Stand die Rheinländer, die in die Endrunde einziehen. Da warten dann in einem Turniermodus zwei Kontrahenten aus den anderen beiden Bundesligen. So ist der Stand: U19-Bundesliga Nord/Nordost Hertha BSC steht an der Tabellenspitze - zwei Punkte vor dem VfL Wolfsburg. Dabei hätten es eigentlich fünf sein müssen. Mit 2:0 führten die Berliner am vergangenen Wochenende gegen den Hamburger SV, verloren jedoch noch mit 2:3. Die Wölfe ließen ihrerseits beim 9:0 gegen Hansa Rostock keine Zweifel an ihren Endrunden-Ambitionen. Schon am Samstag, 20. April, 14 Uhr, kommt es zum direkten Duell zwischen Hertha und Wolfsburg. Insgesamt sind es noch vier Spieltage. U19-Bundesliga Süd/Südwest Im vergangenen Jahr hat der 1. FSV Mainz 05 erst die Südweststaffel und dann den deutschen Meistertitel gewonnen. Daraufhin qualifizierten sich die Mainzer auch noch für die UEFA Youth League, wo erst im Viertelfinale gegen den FC Porto (1:4) Schluss war. In dieser Saison sind die Mainzer davon aber weit entfernt. Nach der 2:5-Pleite gegen Eintracht Frankfurt sind die Hessen vorbeigezogen und nun Vierter. Tabellenführer ist die TSG 1899 Hoffenheim - neun Punkte vor dem ersten Verfolger FC Ingolstadt. Vier Spiele vor Schluss ist das Endrundenticket so gut wie gebucht.

