Die ersten beiden Halbfinalisten des U19-Niederrheinpokals stehen fest. Während sich Borussia Mönchengladbach klar durchsetzte, erlebte der TSV Meerbusch einen Krimi gegen den RWO.

Am Sonntag wurden die ersten beiden Viertelfinals des U19-Niederrheinpokals ausgespielt. Borussia Mönchengladbach und der TSV Meerbusch setzten sich durch und buchten die ersten beiden Halbfinal-Tickets.

Die U19 der Borussia Mönchengladbach ließ keinerlei Spannung zu. Bereits nach den ersten 45 Minuten führten die jungen Fohlen mit 3:0. Stürmer-Juwel Winsley Boteli, der bereits zu Beginn des Jahres das Interesse europäischer Top-Klubs geweckt hatte, traf gleich doppelt (11.,42.). Auch der vierfache Wechsel auf Seiten des VfB Homberg konnte das Pokal-Aus nicht abwenden. Kurz vor Schluss trafen Hoxha (87.) und Uwakhonye (90.) zum 5:0 Endergebnis. Damit marschiert die Gladbacher U19 weiter in Richtung Titelverteidigung.

Deutlich enger ging es zwischen dem TSV Meerbusch und dem RWO zu. Nach 70 torlosen Minuten sorgte eine rote Karte seitens Meerbusch für den Startschuss eines verrückten Spiels. Nur fünf Minuten später traf Zinedine Durmus zum 1:0 für Oberhausen.

Bis in die Nachspielzeit hielt dRWO die Führung, bis der 18-jährige Torhüter Kalle Maria Grabek den Ausgleich für den TSV erzielte. Die Gastgeber retteten sich bis ins Elfmeterschießen, welches sie am Ende mit 6:5 für sich entscheiden konnten.

Nächste Woche steht die vorletzte Viertelfinal-Partie des U19 Niederrheinpokals an. Der VfL Rhede empfängt die Fortuna Düsseldorf am 16.04. um 19 Uhr. Der VfL konnte sich bis dato überzeugend mit 6:1 (FC Remscheid) und 4:1 (SG Kaarst 1912/35) durch. Die Fortuna besiegte auf dem Weg ins Viertelfinale den VfB 03 Hilden mit 5:1 und Dostlukspor Bottrop mit 1:0. In der letzten Saison scheiterten sie im Finale an Borussia Mönchengladbach.

Im anderen Viertelfinale erwartet uns ein Derby. Rot-Weiss Essen empfängt den MSV Duisburg. Wie schon am Sonntagabend in der 3. Liga der Herren, kommt es am 24.04. um 18:30 Uhr zum Aufeinandertreffen der Rivalen.

Während sich der MSV mit 5:0 gegen die SF Baumberg und mit 1:0 gegen den Wuppertaler SV durchsetzte, besiegte RWE die TVD Velbert mit 11:2 und den 1. FC Kleve mit 5:1. Gleichzeitig bildet diese Paarung eine Neuauflage des U19 Niederrheinpokalfinals 2022. Damals siegte RWE.