Der FC Schalke 04 hat mit zwei Nachwuchstalenten verlängert. Silas Thier und Luca Höfel spielen derzeit bei der U17.

Silas Thier und Luca Höfel bleiben dem FC Schalke 04 weiterhin erhalten. Die beiden Nachwuchsspieler aus der U17-Bundesliga-Mannschaft der Königsblauen haben ihre Verträger jeweils verlängert.

„Silas ist seit sieben Jahren in der Knappenschmiede. Er ist auf dem Platz eine gute Wahl für die rechte Seite. Wir sind froh, dass er sich dafür entschieden hat, seinen Weg weiter auf Schalke zu gehen“, sagte Mathias Schober, Direktor Knappenschmiede und Entwicklung, über den 16-jährigen Verteidiger Thier.

Zu Torwart Höfel sagte er: „Mit Blick auf die neue U19-Mannschaft komplettiert Luca mit Nick Bodon und Johannes Siebeking nun unser Torwart-Trio für die kommende Saison.“

Thier ist seit der U11 bei Schalke

Silas Thier ist bereits seit der U11 ein Schalker. 2017 schloss er sich der Knappenschmiede an. Die Saison 2023/2024 ist für den Rechtsverteidiger die erste in der U17-Bundesliga West. Seine bisherige Bilanz: 20 Einsätze, 19 von Anfang an, sowie zwei Tore und vier Vorlagen.

Luca Höfel dagegen fand den Weg nach Gelsenkirchen erst im Sommer 2023. Er kam aus der Jugend des SV Wehen Wiesbaden. Auf Schalke ist er in der U17 derzeit die Nummer zwei hinter Nick Bodon. In der Junioren-Bundesliga stand Höfel 2023/2024 19-mal im Kader und zweimal zwischen den Pfosten.

Schalke auf Platz drei in der U17-Bundesliga West

Der FC Schalke 04 belegt mit 47 Punkten (49:14 Toren) in der U17-Bundesliga West den dritten Rang. Der Rückstand auf den zweiten Platz, aktuell von Borussia Dortmund belegt, beträgt einen Zähler.

Aktuell wären somit der BVB und Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen für die Endrunde der Deutschen B-Junioren Meisterschaft qualifiziert.