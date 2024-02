Die U19 des 1. FSV Mainz 05 hat in der Youth League für die nächste dicke Überraschung gesorgt. Im Achtelfinale gab es einen 2:1-Sieg über Manchester City.

Schon mit dem 8:7 nach Elfmeterschießen über den FC Barcelona hatte die U19 des 1. FSV Mainz 05 in der Youth League für eine faustdicke Überraschung gesorgt. Im Achtelfinale machte die Mannschaft von Trainer Benjamin Hoffmann, der von 2007 bis 2019 in der Jugend von Borussia Dortmund tätig war und in dieser Zeit zweimal A-Junioren-Meister wurde, genau dort weiter, wo sie gegen die große spanische Talentschmiede aufgehört hatte.

Mit Manchester City war erneut eine renommierte Akademie eines internationalen Top-Teams zu Gast im ausverkauften Bruchwegstadion, wo über 7000 Fans für eine beeindruckende Stimmung inklusive Choreo und Pyrotechnik sorgten - und erneut überraschte der Underdog und sorgte mit einem 2:1-Sieg beim Anhang für eine Abwechslung zum tristen Bundesliga-Abstiegskampf der Profis.

Beflügelt von der Kulisse startete der amtierende deutsche U19-Meister mit jeder Menge Schwung in die Partie, während bei den Cityzens zunächst wenig gelang. Nach 16 Minuten rutschte eine Hereingabe der Mainzer zu Fritz Engel durch, der Übersicht bewies und den auf links heranrauschenden Tim Müller bediente. Der Linksverteidiger brachte seinen strammen Direktabschluss im kurzen Eck unter und besorgte Mainz die frühe Führung (16.).

Die Engländer taten sich dagegen weitestgehend schwer. Louis Babatz musste sich lediglich gegen Joel Ndala auszeichnen, dessen Schuss er im kurzen Eck parieren konnte (24.). Kurz vor dem Pausenpfiff wurde der Druck dann aber größer. Nach einem gut rausgespielten Angriff war es Justin Oboavwoduo, der aus kurzer Distanz zum Ausgleich traf (45.+1).

Elfmeter kurz nach der Pause

Die Mainzer ließen sich von dem Gegentreffer kurz vor der Halbzeit aber überhaupt nicht schocken. Im Gegenteil: Kurz nach Wiederbeginn enteilte der zum zweiten Durchgang eingewechselte Safyan Toure der City-Defensive. Im Strafraum erwischte Manchesters Mahamadou Susoho den Mainzer dann mit einer Grätsche. Philipp Schulz bewies am Elfmeterpunkt Nervenstärke und verwandelte zur erneuten Mainzer Führung (50.).

Besonders in der Schlussphase lief Manchester City an und kam zu einigen gefährlichen Aktionen, doch angetrieben von über 7000 05ern auf den Rängen stemmten sich die Gastgeber dagegen, brachten das knappe 2:1 über die Zeit und feierten den Einzug in das Viertelfinale.

Am Mittwoch könnten noch zwei weitere deutsche Teams in das Viertelfinale der Youth League nachziehen. Der FC Bayern München empfängt Feyenoord Rotterdam (16 Uhr), die U19 von RB Leipzig ist zu Gast bei Real Madrid (18 Uhr). Für den BVB war bereits in der Zwischenrunde gegen den slowakischen Vertreter MSK Zilna Schluss (1:2).