Schalke - BVB: Tullberg-Spitze nach U19-Derbysieg: "Vor 30 oder 40 Jahren ..."

Borussia Dortmund hat das U19-Derby in diesem Jahr gegen den FC Schalke gewonnen. Nach dem Spiel gab es Lob - aber auch eine kleine Spitze von BVB-Trainer Mike Tullberg.

Kein Derby in der Bundesliga. Kein Derby in der Regionalliga. Mit seinen ersten beiden Mannschaften ist Borussia Dortmund dem FC Schalke 04 aktuell eine Liga voraus.

Nur in den Nachwuchsligen gibt es derzeit noch Revierderbys zwischen Königsblau und Schwarzgelb. Das ranghöchste in der U19 hat der BVB am Mittwochabend im Parkstadion vor 770 Fans mit 2:1 (1:0) gewonnen. Die Tore für Dortmund erzielten Paris Brunner und Kjell-Arik Wätjen. Für Schalke verkürzte der eingewechselte Edion Gashi zehn Minuten vor dem Ende, nachdem Bilal Brusdeilins kurz zuvor einen Strafstoß für Schalke vergeben hatte.

Damit zementierte der BVB seine Vormachtstellung in der A-Junioren-Bundesliga West. Zwölf Punkte beträgt der Vorsprung auf den S04 nach 17 Spielen. Kein Wunder, dass Dortmunds Trainer Mike Tullberg nach dem Spiel zufrieden war. "Mit der U17 hatten wir gegen sie nicht gewonnen. Und sie sind zweimal souverän Westdeutscher Meister geworden mit der U17. Deswegen war es harte Arbeit", erklärte Tullberg nach dem Spiel. Was er meint: Dieselben Akteure haben vor etwa einem Jahr in der U17 schon gegeneinander gespielt.

Tullberg fasste den Status Quo zusammen: "17 Spiele, eine Niederlage."

Dennoch sei es ein hart umkämpfter Sieg gewesen: "Das war nicht unser Spiel, so wie die Bedingungen waren", sagte Tullberg. Man sei mit dem Gegner in Sachen Körperlichkeit nur teilweise auf Augenhöhe gewesen. "Da waren sie uns schon ein Stück voraus", meinte der BVB-Trainer.

Diesmal brauchten wir Glück und einen guten Torwart Mike Tullberg

Sein Zusatz: "Das war ein harter Kampf, ein etwas glücklicher Sieg, wegen der ersten 30 Minuten in der zweiten Halbzeit auch verdient. Aber wir hätten auch nicht meckern können, wenn es Unentschieden ausgegangen wäre. Schalke war besser die ersten 25 Minuten und die letzten 15 Minuten auch." Sein Fazit: "Diesmal brauchten wir Glück und einen guten Torwart."

Damit sind die Schwarzgelben unter Tullberg auf dem Weg zur dritten Westdeutschen Meisterschaft hintereinander wohl nicht mehr aufzuhalten. "Ich habe hier vor vier Jahren angefangen. Die erste Saison wurde abgebrochen, als wir auf dem ersten Platz standen. Dann sind wir - wenn wir es jetzt schaffen - dreimal in Folge Westdeutscher Meister. Ich glaube, das ist für Borussia Dortmund noch nie passiert", sagte er.

Und dann schickte er eine kleine Spitze in Richtung S04 hinterher: "Ich glaube Schalke hatte das mal vor 30 oder 40 Jahren, ich weiß nicht genau wann." Die Verhältnisse im Revier haben sich eben auch bei der U19 aufgrund der finanziell deutlich unterschiedlichen Ausgangsbedingungen deutlich geändert.