Verstärkung für die U17 des FC Schalke 04. Die Königsblauen schnappten Bayer Leverkusen einen Stürmer weg.

Die U17 des FC Schalke 04 rüstet ihren Kader weiter auf. Vor Beginn der Restspielserie ist der ukrainische Angreifer Nikita Slavytskyi zu den Königsblauen gewechselt.

Der 16-Jährige kommt ausgerechnet vom derzeit größten Konkurrenten um den Meistertitel in der B-Junioren-Bundesliga West, Bayer 04 Leverkusen, zu S04.

Beide Teams führen nach bislang 18 absolvierten Partien mit 44 Punkten die Tabelle an und sind nur durch das Torverhältnis getrennt. Schalke hat eine Tordifferenz von +33, Leverkusen folgt mit +28 Treffern.

Einen Treffer für Leverkusen konnte Slavytskyi in der Hinserie dazu beisteuern. Das war beim 4:1 der Werkself bei Viktoria Köln. Die Partie des 12. Spieltags war auch das einzige Spiel, das der Ukrainer, der vor seiner Flucht vor dem Angriffskrieg Russlands nach Deutschland in seiner Heimat für Vorskla Poltava aktiv war, für Leverkusen über 90 Minuten bestritten hat. Ansonsten wurde er meist als Joker eingewechselt. Insgesamt kam er aber in den ersten 18 Spielen auf immerhin 14 Einsätze.

"Nikita ist ein körperlich robuster und großer Stürmer, der die Bälle vorne festmacht und Torgefahr ausstrahlt", sagt der Leiter der Knappenschmiede Mathias Schober über seinen Neuzugang. Nach seiner Flucht schloss er sich zunächst Fortuna Düsseldorf an und wechselte dann vor Beginn dieser Saison zu Bayer Leverkusen.

Der schon 1,90 Meter große Slavytskyi ist bereits in dieser Woche zum Team von U17-Trainer Thomas Bertels gestoßen und wird am Samstag, 27. Januar, sein erstes Spiel für seinen neuen Klub bestreiten. Der Gegner im Testspiel (ab 11 Uhr) ist ausgerechnet Viktoria Köln.