U19-Niederrheinliga: RWE Herbstmeister, RWO zweistellig, Schonnebeck abgestürzt, KFC-Serie

Winterpause in der U19-Niederrheinliga. Gut für Schonnebeck, wo nichts mehr ging. Schlecht für Uerdingen, denn hier lief es zuletzt wie am Schnürchen.

Auch in der U19-Niederrheinliga geht es nach diesem Wochenende in die Winterpause. Bevor es am Sonntag (28. Januar 2024) weiter geht, ist es Zeit, eine kurze Bilanz zu ziehen.

Denn nicht jede Tendenz, die nach den ersten Wochen zu erkennen war, zog sich bis zum Ende hin. Zu erwarten war, dass die U19 von Bundesliga-Absteiger Rot-Weiss Essen wieder ganz vorne stehen würde.

Und so kam es auch. Nach dem 4:0 gegen Arminia Klosterhardt grüßt RWE nach 13 Spieltagen von der Spitze. Das allerdings nur aufgrund des besseren Torverhältnisses im vergleich zum Zweiten TSV Meerbusch. Der TV Unterrath auf Rang drei ist schon fünf Punkte dahinter.

Neuer Vierter ist Rot-Weiß Oberhausen. Zum Abschluss des Jahres feierten die "Kleeblätter" noch einen echten Kantersieg. Gegen den VfL Rhede wurde es beim 11:0 sogar zweistellig. Zinedine Durmus traf dabei drei Mal. Ein versöhnliches Ende, das es auch für die Talente des KFC Uerdingen gab.

Denn während die zu Beginn - aus mehreren Gründen - gar nicht in Schwung kamen, läuft es seit einigen Wochen. Lange Letzter, verloren die Krefelder seit sechs Partien nicht mehr. Zum Abschluss gab es nun noch einen 2:0-Erfolg gegen den VfB Hilden.

Während Uerdingen in der Tabelle auf Rang sieben kletterte, ging es für die U19 der Spielvereinigung Schonnebeck kontinuierlich nach unten. Fünf Siege gab es aus den ersten sechs Begegnungen. Im Anschluss reichte es in den folgenden sieben Partien nur für einen weiteren Dreier. Auch am letzten Spieltag vor der Winterpause gab es nichts zu holen. Beim TSV Meerbusch setzte es eine 1:3-Niederlage.

Kleiner Trost für Schonnebeck: In der Torschützenliste steht ein Angreifer der Spielvereinigung ganz vorne. Und zwar Arne Wessels, der bereits 17 Treffer erzielen konnte. Und mit Conor Tönnies liegt ein weiterer Schonnebeck-Stürmer mit acht Toren auf Platz drei der Torschützenliste.