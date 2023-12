U19-Bundesliga: Wieder mit Brunner - BVB siegt zum Jahresabschluss deutlich

Die U19 von Borussia Dortmund hat das Jahr mit einem Sieg in der U19-Bundesliga beendet. Mit U17-Weltmeister Paris Brunner, der ohne Tor blieb.

Mit einem ungefährdeten Heimsieg gegen den SC Verl hat sich die U19 von Borussia Dortmund in die Winterpause verabschiedet. Im Nachholspiel des elften Spieltags siegte der BVB mit 3:0 (2:0) und baute seinen Vorsprung an der Tabellenspitze der A-Junioren Bundesliga West aus.

Erstmals seit rund eineinhalb Monaten gehörte Paris Brunner in einer Ligapartie zur Startelf der Mannschaft von Trainer Mike Tullberg. Der Shootingstar der U17-Nationalmannschaft stand nach dem Titelgewinn zunächst im Kader der Profis, kehrte dann unter der Woche zum Youth-League-Spiel gegen Paris SG (2:0) ins Aufgebot der Junioren zurück. Gegen Verl wurde er zur Pause ausgewechselt.

Im Fokus stand am Sonntag aber nicht Brunner, sondern Sturmkollege Julian Rijkhoff: Der Niederländer erzielte einen Doppelpack, brachte die Dortmunder in der Anfangsphase zunächst in Führung (10.) und erhöhte dann per Strafstoß auf 2:0 (24.). Das 3:0 erzielte Vincenzo Onofrietti (49.) zu Beginn der zweiten Halbzeit.

Mit dem Sieg distanzierte der BVB den zuvor punktgleichen Verfolger Bayer Leverkusen auf drei Punkte. Zudem haben die Borussen zwei Partien weniger bestritten. Ihre Bilanz kann sich ohnehin sehen lassen: Von zwölf Partien haben sie nur eine verloren, dazu mit einem Torverhältnis von 36:6 den besten Angriff (gemeinsam mit Borussia Mönchengladbach) sowie die beste Defensive der Liga.

Gegenüber den Ruhr Nachrichten zog Erfolgscoach Tullberg ein positives Fazit zum Abschluss des Fußballjahres. "Wir haben eine hervorragende Hinrunde gespielt, sind in der Youth League weiter und viele Jungs haben sich richtig gut entwickelt", sagte er nach dem Sieg gegen Verl.

Aufgrund der ausgefallenen Partien starten die Dortmunder früher als die meisten Ligakonkurrenten ins neue Pflichtspieljahr. Schon am 28. Januar empfängt der BVB den SC Paderborn.