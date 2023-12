U17: Schalke übernimmt Platz 1, acht Tore bei RWE, VfL kommt nach 0:2 zurück

Bei Rot-Weiss Essen ging es besonders kurz vor der Pause drunter und drüber, der VfL nimmt ebenfalls noch einen Punkt mit. Währenddessen muss sich der MSV geschlagen geben.

Nachdem der FC Schalke 04 bereits am Samstag mit einem 2:0 gegen Arminia Bielefeld vorgelegt hat und sich so über Nacht einen Punkt vor Bayer 04 Leverkusen an die Spitze schob, war die Werkself am Sonntagmorgen zuhause gegen Fortuna Düsseldorf gefordert. In der Theorie eine klare Sache für die noch ungeschlagenen Leverkusener gegen den Elften der U17-Bundesliga West – in der Praxis sah das allerdings anders aus.

Gegen die Düsseldorfer verpasste es Leverkusen 90 Minuten lang, die Führung zu erzielen, so endete das Spiel mit 0:0. Damit stehen Schalke und Bayer 04 nun punktgleich an der Tabellenspitze, die Knappen übernehmen jedoch aufgrund der um sechs Tore besseren Differenz den ersten Platz.

BVB schlägt RWO knapp

Neuer erster Verfolger sind die U17-Junioren von Borussia Dortmund, die den Abstand auf die Spitze mit einem 1:0-Auswärtssieg bei Rot-Weiß Oberhausen auf fünf Zähler verkürzten. Nick Cherny erzielte den goldenen Treffer des Tages (38.). RWO muss den Blick derweil nach unten richten. Ein Platz vor den Abstiegsrängen liegend beträgt der Abstand auf Viktoria Köln nur zwei Zähler. Bielefeld lauert mit einer absolvierten Partie weniger drei Punkte hinter Oberhausen.

Der VfL Bochum rutscht dagegen auf Rang vier ab. Beim SC Paderborn, aktuell Fünfter, sah früh sogar alles nach einer Niederlage aus. Kayonte George (16.) und Pedro Restrepo Naranjo (45.) stellten für den SCP zur Pause auf 2:0. Im zweiten Durchgang drehte dann aber Rechtsverteidiger Kacper Koscierski auf und bescherte der Elf von David Siebers mit einem Doppelpack doch noch einen Zähler (63./86.).

RWE: Preßler glänzt mit drei Toren

Ebenfalls unentschieden, dafür aber doppelt so torreich, ging es zwischen Rot-Weiss Essen, die als Sechster in den Spieltag gingen, und Viktoria Köln (zuvor 13.) zu. In einem turbulenten Spiel an der Seumannstraße trennten sich die Teams mit 4:4.

Früh brachte Thierry Abessouguie die Kölner in Führung (6.). In den Minuten vor der Pause überschlugen sich dann die Ereignisse. Erst drehten Boran Özbek (45.) und Mats Preßler (45+1.) die Partie mit einem Doppelschlag. Doch noch vor dem Halbzeitpfiff traf Viktorias Keny Rakowiecki zum 2:2 (45+2.).

RWE fand besser in die zweite Halbzeit und ging per Strafstoß durch Preßler in Führung. Die Gäste steckten allerdings nicht auf und drehten die Partie sogar noch einmal. Felix Albers (69.) und erneut Abessouguie sorgten dafür, dass es bis kurz vor Schluss nach einem überraschenden Auswärtssieg aussah. Das letzte Wort hatte aber der an diesem Tag überragende Preßler, der in der dritten Minute der Nachspielzeit seinen persönlichen Dreierpack schnürte und auf 4:4 stellte.

Duisburg unterliegt Gladbach

Der MSV Duisburg musste dagegen den nächsten Dämpfer einstecken. Bei Borussia Mönchengladbach unterlagen die Zebras mit 0:2. Nach einer torlosen ersten Halbzeit trafen Christos Venos (60.) und Mathieu Nguefack (83.) für die Fohlen.