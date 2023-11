U17-WM: Alkohol-Affäre! Polen schickt vier Talente nach Hause

Vom 10. November bis zum 2. Dezember 2023 findet die U17-Fußball-Weltmeisterschaft in Indonesien statt. Auch Polen ist dabei. Vier Talente mussten aber nach einem Skandal nach Hause reisen.

Vor wenigen Tagen ist die polnische U17-Nationalmannschaft von Warschau aus nach Jakarta geflogen. Ab dem 10. November beginnt die U17-Weltmeisterschaft. Die Polen starten einen Tag nach der Eröffnung ins Turnier.

Dann werden aber vier Spieler nicht dabei sein. Die Mannschaft sollte sich rund zwei Wochen in Asien akklimatisieren und vorbereiten. Oskar Tomczyk, Filip Wolski (beide Lech Poznań), Jan Łabędzki (ŁKS Łódź) und Filip Rózga (Cracovia Kraków) haben das wohl ein bisschen missverstanden.

Anstatt sich professionell auf das Turnier und die Gruppenspiele gegen Japan, Senegal und Argentinien vorzubereiten, organisierte das Quartett laut polnischen Medienberichten eine Privat-Party und wurde dabei auch noch erwischt. Die Polen-Talente sollen dabei auch ordentlich Alkohol konsumiert haben. Das berichten polnischen Medien übereinstimmen. Der Verband (PZPN) wollte sich zu den Gründen der Heimreise des Quartetts nicht äußern.

In einer Pressemitteilung ließ der polnische Fußballverband lediglich verlauten: "Aufgrund eines unsportlichen Verhaltens sowie Regelbrüchen haben die Verantwortlichen der U17-Nationlamannschaft beschlossen, dass vier Spieler mit sofortiger Wirkung die Heimreise antreten. Das betrifft: Oskar Tomczyk, Filip Rózga, Jan Łabędzki und Filip Wolski."

Robin Lisewski, Borussia Dortmund U19, gehört auch zum U17-WM-Kader der polnischen Nationalmannschaft.

Sowohl die Verantwortlichen der Klubs aus Lodz und Krakau sowie Posen äußerten sich unmissverständlich zu den Suspendierungen ihrer Nachwuchsspieler. So heißt es zum Beispiel in einer Mitteilung von Lech Posen:

Wir warten auf die Rückkehr der beiden Spieler, aber wir können jetzt schon verraten, dass die Spieler sehr harte Konsequenzen erwarten." Lech Posen

"Bei Lech Poznań gibt es absolut keine zwei Meinungen über ein unsportliches Verhalten eines Spielers, der Lech und auch noch die Nationalmannschaft repräsentiert. Das Verhalten übereinstimmend in keinster Weise mit den Werten unseres Nachwuchsleistungszentrums und des Vereins. Das Ziel unserer in diesem Teil Europas sehr geschätzten Nachwuchs-Akademie ist es nicht nur tolle Fußballer, die im Bestfall später in der polnischen Nationalmannschaft debütieren, sondern auch gute Menschen zu entwickeln. Deshalb verurteilen wir das unsportliche Verhalten unserer beiden Nachwuchsspieler aufs Schärfste. Wir warten auf die Rückkehr der beiden Spieler, aber wir können jetzt schon verraten, dass die Spieler sehr harte Konsequenzen erwarten."

Auch die deutsche U17-Mannschaft ist in Indonesien vor Ort. Trainer Christian Wück trifft in der Vorrunde mit seinen Schützlingen um BVB-Star Paris Brunner, der jüngst auch von Borussia Dortmund suspendiert war, auf Mexiko, Neuseeland und Venezuela.