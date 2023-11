U17-Derby: Schalke zwei Mal vorne, BVB jubelt in der 90. Minute

Was für ein U17-Derby zwischen Schalke und Borussia Dortmund! Der Favorit führte zwei Mal, am Ende jubelte aber der BVB.

Derbyzeit in der U17-Bundesliga. Und es ging rund zwischen dem FC Schalke und Borussia Dortmund. Vier Tore schon zur Pause, am Ende gewann der BVB 3:2 (2:2).

Für den BVB war es die Chance, noch einmal oben anzuklopfen. Schalke wollte an Tabellenführer Bayer Leverkusen dranbleiben. Die Bayer-Talente gewann ihre Partie an diesem Spieltag mit 3:1 gegen Rot-Weiss Essen.

In der ersten halben Stunde tat sich nicht so viel in Gelsenkirchen, nur Schalke hatte frühzeitig eine dicke Möglichkeit. Ab der 29. Minute ging dann die Post ab.

Erst traf Taycan Etcibasi zum 1:0 für die Königsblauen, dann verwandelte Ousmane Diallo einen Elfmeter zum Ausgleich. Nach diesem hatte Dortmund kurz Oberwasser, aber es war wieder Etcibasi, der Schalke mit 2:1 in Führung brachte - bereits sein zehnter Saisontreffer. Doch damit war die erste Halbzeit immer noch nicht beendet, denn der BVB kam kurz vor dem Pausenpfiff zum 2:2.

Nach dem Wechsel ging es etwas ruhiger weiter, in der 55. Minute hatte Schalkes Alexander Ivankin das 3:2 auf dem Fuß, rutschte jedoch knapp am Ball vorbei. Generell war Schalke in den zweiten 45 Minuten das aktivere Team, der BVB kam nur selten gefährlich nach vorne.

Doch einmal machten sie ernst: Und das in der 90. Minute. Da war es der eingewechselte Valon Cena, der am zweiten Pfosten vergessen wurde und das 3:2 für den BVB erzielte. Bei dem Ergebnis blieb es, Schalke liegt damit nach dem zweiten sieglosen Spiel in Serie schon vier Punkte hinter Leverkusen.

Der BVB hat als Fünfter mit nun 26 Punkten Schalke auf Platz zwei (29 Zähler) wieder im Blick. Weiter geht es für Schalke am kommenden Samstag (11. November, 11 Uhr) gegen Fortuna Düsseldorf. Der BVB muss zeitgleich beim Spitzenreiter Bayer Leverkusen antreten.

So spielten Schalke und der BVB

Schalke: Bodon - Thier, Zgorecki, Ndong, Carus - Takoudjou, Akachar - Sayman, Ivankin, Thuray - Etcibasi

BVB: Herdes - Riedl, Benkara, Błaszczyk, Driedger - Kaba, Diallo (70. Cena) - Fleck (85. Svitek), Wörsdörfer (64. Degener), Cherny - Burstedde (85. Hoy)

Tore: 1:0 Etcibasi (29.), 1:1 Diallo (33.), 2:1 Etcibasi (39.), 2:2 (43.), 2:3 Cena (90.)

Schiedsrichter: Jan-Peter Weßels