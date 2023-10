RWO: Vor RWE-Derby - U19 vollzieht Trainerwechsel, Ex-Profi übernimmt

FC Schalke 04 13:00 Hannover 96 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | buwei.de

Rot-Weiss Essen gegen Rot-Weiß Oberhausen: Dieses Duell steht am Samstag, 28. Oktober, ab 11 Uhr an der Altenessener Seumannstraße an. RevierSport wird per Liveticker vor Ort sein.

Wenn RevierSport am Samstag (28. Oktober, 11 Uhr) beim U19-Niederrheinliga-Duell zwischen Rot-Weiss Essen und Rot-Weiß Oberhausen mit einem Liveticker an der Seumannstraße vor Ort ist, wird Daniel Balk an der Seitenlinie der Gäste fehlen. Der bisherige U19-Trainer der Rot-Weißen ist seit Donnerstagabend (26. Oktober) nicht mehr für die A-Jugend des Regionalligisten verantwortlich. "Hier handelt es sich weder um eine Freistellung noch Degradierung", betont Patrick Bauder gegenüber RS. Bauder klärt auf: "Daniel gehört schon seit Saisonbeginn zum Trainerteam unserer Profis. Wir sind jetzt zu dem Entschluss gekommen, dass wir Daniel noch mehr ins Regionalliga-Team integrieren wollen. Es ist für alle Seiten besser, wenn er sich nur auf eine Aufgabe, die im Team von Cheftrainer Jörn Nowak, konzentriert. Daniel ist für uns ein sehr wertvoller Mitarbeiter." Balks Aufgabe bei der U19 teilen sich ab sofort Rafael Garcia, Massimo Mirabelli und RWO-Nachwuchschef Mike Terranova. "Rafael war ja bisher schon Daniel Balks Co-Trainer. 'Terra' ist auch schon seit Saisonbeginn bei der U17 und U19 dabei. Deshalb sind das eigentlich auch keine großen Veränderungen." RWO-Profis Cheftrainer: Jörn Nowak Co-Trainer: Dirk Langerbein, Daniel Balk Torwarttrainer: Daniel Davari Athletiktrainer: Jan Terhorst Jörn Nowak, Dirk Langerbein, Daniel Balk, Daniel Davari, Jan Terhorst Ex-Profi Garcia war bis zu dieser Saison für die U16 von Rot-Weiß Oberhausen verantwortlich und führte diese auch zum Aufstieg. "Er macht hier seit Jahren super Arbeit. Und er hat sich die Chance als Cheftrainer der U19-Mannschaft verdient", lobt Bauder. Mit dieser will RWO auch noch einmal oben anklopfen. Doch vor dem Duell bei Rot-Weiss Essen will Bauder nichts von einem möglichen Wiederaufstieg hören. RWO liegt schließlich aktuell sechs Punkte hinter Tabellenführer RWE zurück. Bauder: "Wir können mit der Punkteausbeute natürlich nicht zufrieden sein. Für uns geht es darum, den Abstand nach oben zu verkleinern. Und damit wollen wir mit einem Dreier und dem Derbysieg in Essen anfangen."

