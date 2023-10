U17-Bundesliga West: RWE-Trainer erkennt Niederlage an und lobt Schalke

Karlsruher SC 13:30 FC Schalke 04 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | buwei.de

Die U17 des FC Schalke 04 führt die U17-Bundesliga West weiter an. Am 11. Spieltag konnte Stadtnachbar Rot-Weiß Essen mit 2:0 besiegt werden. Beide Trainer zeigten sich am Ende zufrieden.

Die U17 des FC Schalke 04 bleibt in der U17-Bundesliga West weiter ungeschlagen. Gegen ein tapfer kämpfendes Rot-Weiss Essen gab es am Ende einen verdienten 2:0-Sieg zu bejubeln. Für die Schalker erfolgreich waren Yassin Hidraoui Akachar (1.) und Alan Takoudjou Somolinos (42.). Besonders das Tor quasi mit dem Anstoß spielte den Schalkern dabei in die Karten. Auch Schalke-Coach Thomas Bertels analysierte das nach Abpfiff: „Ich habe ein sehr gutes, intensives Jugend-Fußballspiel gesehen. Ein gutes, weil Essen auch mitspielen wollte und es dadurch sehr intensiv war. Es wurden viele Zweikämpfe geführt, aber alles fair. Das frühe Tor hat uns natürlich sehr geholfen.“ Der Schalker Sieg war am Ende aber nicht nur wegen des frühen Tores verdient, sondern auch weil die Knappen eine reife Leistung über 90 Minuten zeigten. Hinten ließen sie kaum was zu, vorne waren sie stets aktiv und drückten auf das Tor, konnten den Deckel mit dem 3:0 aber nicht frühzeitig drauf machen. „Am Ende ist es dann nicht unverdient, weil Essen keine klare Torchance hatte. Aber das Spiel war auf Messers Schneide. Ich hätte lieber das 3:0 gehabt, denn ein Ball fällt immer mal rein, da haben sie die Qualität für. Wir haben als Mannschaft aber auch hinten alles gut wegverteidigt. Es war eine sehr ordentliche, reife Leistung von uns,“ freute sich Bertels über den Sieg, ärgerte sich aber auch über die fehlende Klarheit im letzten Drittel nach Wiederanpfiff.

Die Schalker bleiben mit 29 Zählern aus elf Spielen damit an der Tabellenspitze stehen und setzen sich erst einmal auf fünf Punkte von Bayer Leverkusen ab, die aber noch ein Spiel weniger absolviert haben. Am nächsten Spieltag kommt es dann zum direkten Duell der beiden Spitzenteams (Mittwoch, 25. Oktober, 19 Uhr). Die Essener liegen weiter auf Position sechs. Trainer Michael Delura sah eine verdiente Niederlage, war mit der Leistung seiner Jungs trotzdem mehr als einverstanden: „Ein absolut verdienter Sieg für Schalke. Wir haben unser Bestes gegeben und ich bin sehr zufrieden mit unserer Leistung. Sowohl läuferisch als auch kämpferisch. Wir haben das gezeigt, wozu wir im Stande sind. Wir haben gegen eine Top-Mannschaft am Ende 0:2 verloren.“ Mit einem 0:2 wird es schwer gegen Schalke, da merkt man, dass die Jungs individuell schon sehr weit sind Michael Delura Im Folgenden fand der Ex-Schalker lobende Worte für die Leistung der Königsblauen: „Mit einem 0:2 wird es schwer gegen Schalke, da merkt man, dass die Jungs individuell schon sehr weit sind. Sie haben kaum eine Torchance zugelassen, das war schon sehr verdient für die Schalker. Wir bauen auf der Leistung auf und ziehen das Positive raus und haben am Wochenende ja schon das nächste Spiel.“ Dann spielen die Essener beim Tabellenletzten VfB Waltrop (Samstag, 21. Oktober, 11 Uhr). Ein Sieg dürfte bei dem torlosen Aufsteiger sicher eingeplant sein, auch um die gute Bilanz der bisherigen Saison weiter auszubauen. „Wir spielen bisher eine sehr gute Saison. Die Jungs machen es sehr gut. Wir haben 15 Punkte aus elf Spielen bei 23 geschossenen Toren und 21 Gegentoren geholt. Ich habe schon einmal gesagt: Offensiv sind wir sehr gut, defensiv müssen wir noch disziplinierter stehen. Das ist ein Entwicklungsprozess, das geht nicht von heute auf morgen. Dafür müssen wir arbeiten.“

