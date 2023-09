U19-Bundesliga: Bochum schlägt den WSV - "Das Interesse der Profiabteilung ist natürlich da"

Am 6. Spieltag der U19-Bundesliga West setzte sich der VfL Bochum mit 4:1 (2:1) gegen den Wuppertaler SV durch. Bochums Cheftrainer Heiko Butscher war sehr zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft.

Die U19 des VfL Bochum fuhr am 6. Spieltag der U19-Bundesliga West den zweiten Dreier der Saison ein. Nach dem 2:1-Erfolg am 3. Spieltag gegen den FC Schalke 04 gewann die Mannschaft von Cheftrainer Heiko Butscher mit 4:1 (2:1) gegen den Wuppertaler SV. Der WSV bleibt nach der Niederlage weiterhin ohne Punkte.

Obwohl Bochum in der 30. Minute die große Chance zur Führung vom Elfmeterpunkt vergab, brachten Eligius Hounsa (40.) und Mannschaftskapitän Niko Bozickovic (43.) den VfL noch vor der Pause auf die Siegerstraße. Zwar konnte Wuppertal kurz vor dem Halbzeitpfiff durch Albright Eneghabu (45.) noch den Anschlusstreffer erzielen, jedoch sorgten Ciwan Günes (57.) und Jayden Peters (90.+3) in Durchgang zwei für ein klares Endergebnis. Weitere Infos zum Spieltag gibt es hier.

Bochums Cheftrainer Butscher war nach dem Schlusspfiff zufrieden mit der Leistung seiner Schützlinge. „In Anbetracht der Gesamtumstände war die Situation nicht so einfach für uns, denn in den letzten fünf Partien haben wir vier Niederlagen kassiert. Auch wenn der WSV in dieser Saison noch keinen Punkt geholt hat, war es für uns keine Pflichtaufgabe. In dieser Liga gibt es keine einfachen Aufgaben und es war wie erwartet ein schwieriges Spiel”, bilanzierte Butscher nach der Partie.

Nach Aussagen von Butscher habe seine Mannschaft zwar einige Zeit gebraucht, um richtig in die Partie zu finden, jedoch sei die Leistung der jungen Bochumer besonders nach dem Seitenwechsel „sehr souverän” gewesen. „Wir hatten eine gute Stabilität, auch wenn Wuppertal alles nach vorne geworfen hat. Doch auch wir haben viel Druck nach vorne gemacht und in den richtigen Momenten die Tore erzielt. Wir sind sehr zufrieden und dieser Sieg muss uns für die kommenden Aufgaben Selbstvertrauen geben.”

„Das Interesse von der Profiabteilung ist natürlich da"

Beim Spiel gegen den WSV war auch Bundesliga-Co-Trainer Frank Heinemann anwesend und beobachtete das Geschehen auf dem Platz ganz genau. U19-Trainer Butscher und sein Team stehen in engem Austausch mit den Verantwortlichen der ersten Mannschaft.

Bei uns ist es ein langfristig angelegtes Projekt und sie wissen ganz genau, wer gerade zu unseren Top-Spielern gehört. Heiko Butscher

„Das Interesse von der Profiabteilung ist natürlich da. Bei uns geht es um die kontinuierliche Förderung unserer Talente und wir haben viele Jungs dabei, die sehr, sehr interessant sind und sich unter Wettkampfbedingungen präsentieren können. Bei uns ist es ein langfristig angelegtes Projekt und sie wissen ganz genau, wer gerade zu unseren Top-Spielern gehört. Sobald die Spieler von uns gut vorbereitet worden sind und ein Training bei den Profis absolvieren dürfen, müssen sie natürlich liefern”, erklärte Butscher in Bezug auf die jungen Talente.

Am kommenden Spieltag gastiert die U19 des VfL Bochum bei Viktoria Köln. Der kommende Gegner der Bochumer zeigte sich nach zwei Niederlagen in Folge gegen Borussia Dortmund und Fortuna Düsseldorf in guter Form und schlug den SC Verl an diesem Spieltag mit 5:1.